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    • Yaşam
    • 15.11.2021 17:19
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    • 15.11.2021 17:19
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    Husumetlisini pompalı tüfekle öldürdü

    Niğde’de tartıştığı husumetlisi A.Ş. tarafından pompalı tüfekle vurulan Gökay Kaplan (48) hayatını kaybetti. Kaplan'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Polis ekipleri otomobiliyle kaçan A.Ş.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

    Husumetlisini pompalı tüfekle öldürdü

    Olay, saat 15.00 sıralarında sanayi sitesinde meydana geldi. Aralarında henüz bilinmeyen bir nedenle husumet olan A.Ş. ile Gökay Kaplan, sitede karşılaşınca tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.Ş., otomobilinden aldığı tüfekle Kaplan'a ateş ettikten sonra kaçtı.

    Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaplan, ambulansla götürüldüğü Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.

    Kaplan, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaplan'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Polis ekipleri otomobiliyle kaçan A.Ş.'yi yakalamak için çalışma başlattı.
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    Haberler Yaşam Husumetlisini pompalı tüfekle öldürdü
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