Husumetlisini pompalı tüfekle öldürdü

Olay, saat 15.00 sıralarında sanayi sitesinde meydana geldi. Aralarında henüz bilinmeyen bir nedenle husumet olan A.Ş. ile Gökay Kaplan, sitede karşılaşınca tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.Ş., otomobilinden aldığı tüfekle Kaplan'a ateş ettikten sonra kaçtı.