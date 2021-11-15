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    • Yaşam
    • 16.11.2021 00:10
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    • 16.11.2021 00:12
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    Gelin ve damada drift şovu pahalıya patladı: Hem para cezası hem psikoteknik raporu...

    Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde gelin ve damadın etrafında otomobille drift atan şahıs cezadan kaçamadı. Emniyete götürülen sürücüye 6 bin 700 lira ceza kesilmesinin yanı sıra ehliyetine el konularak, psikoteknik raporu alınması için sağlık kuruluşuna sevk edildi. İşte detaylar...

    İHA
    Drift yaptı cezayı yedi

    Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde gelin ve damadın etrafında otomobille drift atan şahsa ceza yağdı.

    Adapazarı ilçesi Güneşler Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 54 D 0530 plakalı Tofaş marka otomobil gelin ve damadın etrafında 'drift' diye tabir edilen yanlama hareketi yaptı.

    DAKİKALARCA DÖNDÜ
    Sürücü dakikalarca çiftin etrafında dönerek adeta terör estirirken, kendilerinin şov olarak gördüğü olay izleyenlere 'yok artık' dedirtti.

    O anlar ise sokaktan geçmek isteyen bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kayda alındı.

        PSİKOTEKNİK RAPORU
        Yaşanan durum üzerine harekete geçen ekipler, plaka sorgulaması sonrasında sürücünün E.Ç. olduğunu tespit etti.

        Emniyete götürülen sürücüye 6 bin 700 lira ceza kesilmesinin yanı sıra ehliyetine el konularak, psikoteknik raporu alınması için sağlık kuruluşuna sevk edildi.

        PSİKOTEKNİK BELGESİ NEDİR?
        Psikoteknik belgesi, kişilerin bedensel ve psikolojik durumlarının sürücülük yapmaya elverişli olup olmadığını gösteren, psikolog ve simülatör eşliğinde gerçekleştirilen 1 saatlik bir testin akabinde verilen bir belgedir.

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        Haberler Yaşam Gelin ve damada drift şovu pahalıya patladı: Hem para cezası hem psikoteknik raporu...
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