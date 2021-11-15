Bunalıma giren adam evini benzinle yakmaya çalıştı

Bir süre evin önünde dolaşan D.S., bodrum kattaki evin penceresinden içeri döktüğü benzini çakmakla tutuşturdu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri ile Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürürken polis ekipleri sakinleştirdiği D.S.'yi 112 Acil Servis ekiplerine teslim etti. Yaşadığı kriz nedeniyle baygınlık geçiren D.S. ambulansa alındı.