Bunalıma giren adam evini benzinle yakmaya çalıştı

Olayı duyduktan sonra eve gelen babası Bedrettin S. ise oğluna tepki göstererek, "Beni de yakmaya çalıştı, üzerime benzin döktü. Gözetim altına alınması gerekiyor. Çocuklarını da rahatsız ediyor. Rahatsızlık geçirdi, kendi kendi böyle bir huy edindi" dedi.