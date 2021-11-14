Yeni projesi için kendini Hairbysam’a emanet etti

İngiltere'nin başkenti Londra'da Hairbysam markasıyla hizmet veren İzmirli saç tasarımcısı Samet Zili, sahne ve şov dünyasının ünlü isimlerini kuaför salonunda ağırlamaya devam ediyor. Sosyal medyayı da aktif olarak kullanan ve imza attığı saç tasarımlarıyla Instagram'da 1 milyonu aşkın takipçiye sahip olan Samet Zili'nin müdavimlerinden biri de kendisi gibi İzmirli olan Serel Yereli.



YENİ PROJE YOLDA

"Bodrum Masalı" isimli diziyle dikkatleri üzerine çeken ve ani bir kararla oyunculuğa ara verip Londra'ya taşınan güzel oyuncu, saçlarını Samet Zili'ye emanet ediyor. Yarım milyona yakın kişinin takip ettiği Instagram hesabında yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren ve kariyerini bu yönde şekillendiren Yereli, bu kez yeni projesi için ünlü kuaförün kapısını çaldı.







"SAMET'İN ELLERİNDE KENDİMİ DAHA GÜZEL HİSSEDİYORUM"

Saçlarına verdiği önemi her fırsatta dile getiren Serel Yereli, sosyal medya için hazırladığı yeni müzik videosu öncesi soluğu Samet Zili'nin dünyaca ünlü isimlerin de tercih ettiği salonu Hairbysam'da aldı. Hem saçlarına bakım yaptıran hem de Samet Zili'den video için tasarım konusunda fikir alan ünlü yıldız, kuaför koltuğundan paylaşım yapmayı da ihmal etmedi. Yereli, "Buradayım, çünkü yapmam gereken bir müzik videosu var" şeklindeki paylaşımıyla takipçilerini heyecanlandırdı.







Sürprizi bozmak istemeyen Samet Zili "Serel'e yeni projesi için özel bir saç tasarımı yapacağım. Öncesinde saçlarına bakım yapıp sohbet ettik" dedi. Yereli ise "Burada olmak bana çok iyi geliyor. Kendimi Samet'in ellerinde güvende ve daha güzel hissediyorum" diye konuştu.