Sosyetenin köpek eğitmeni Can Paksoy'dan ağır kaza





KİŞİYE GÖRE IRK TERCİHİ YAPIYOR

1990 yılında kendi köpeklerine olan bağlılığı ve hayvan sevgisinin sonucu profesyonel olarak Alman Çoban Köpeği yetiştirmeye başlayan ve zaman içinde tüm ırkların Türkiye'deki ilk ve tek danışmanı olan Can Paksoy, jet sosyetenin de tercih ettiği bir kişiydi. Can Paksoy, Türkiye'de ırk standartlarının benimsenmesinde önemli rol oynadı.