Sosyetenin köpek eğitmeni Can Paksoy'dan ağır kaza

Türkiye'nin en ünlü köpek eğitmeni Can Paksoy, önceki gece Çekmeköy yakınlarında otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Çarpmanın etkisiyle Can Paksoy otomobilde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araç içinde sıkışan Paksoy'u tam 3 saatlik bir çalışma sonrasında çıkardı.
BACAĞI KOPTU
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 50 yaşındaki Paksoy, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Paksoy'un durumunun ciddi olduğu durumunun ağır olduğu ve bacağının koptuğu belirtildi. Kazanan nasıl olduğuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Paksoy'un ailesi haberi alır almaz hastaneye koştu.
KİŞİYE GÖRE IRK TERCİHİ YAPIYOR
1990 yılında kendi köpeklerine olan bağlılığı ve hayvan sevgisinin sonucu profesyonel olarak Alman Çoban Köpeği yetiştirmeye başlayan ve zaman içinde tüm ırkların Türkiye'deki ilk ve tek danışmanı olan Can Paksoy, jet sosyetenin de tercih ettiği bir kişiydi. Can Paksoy, Türkiye'de ırk standartlarının benimsenmesinde önemli rol oynadı.