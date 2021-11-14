81 yaşındaki Ahmet amca o sanatı yıllardır sürdüyor (Yaşam haberleri)





'KOCA'MAN VAHŞET

İstanbul Küçükçekmece'de Gülsüm Yarış 1 yıl önce boşandığı eşi Sedat K.'yı, çocuklarını görmesi için eve aldı. Eski koca, çıkan tartışmada silahına sarıldı. Yarış'ın kafasına ateş edip kaçtı. İki çocuk annesi, kurtarılamadı. Cinayeti haber alan genç kadının annesi Fadime ve babası Celal Yarış sinir krizi geçirdi.



215 KİŞİ VEFAT ETTİ

Türkiye'de dün 347 bin 426 kişiye Covid-19 testi yapıldı. 22 bin 583 kişiye tanı konuldu. 215 kişi hayatını kaybetti. 25 bin 254 kişi ise iyileşti.



88 MİLYON DEVRETTİ

6 ve 5+1 bilen çıkmayınca 88 milyon 502 bin 877 lira devretti. 5 bilenler 194 bin 780'er, 4 bilenler bin 941'er, 3 bilenler 128'er, 2 bilenler ise 12'şer lira alacak.

YOK BÖYLE ASANSÖR!

Trabzon'da Hüseyin Kadıoğlu (71) sarp arazideki evine çıkamadı. 110 metre uzunluğunda raylı sistem yaptı. Elektrikli vagonla ulaşımını sağlayan Kadıoğlu, "Misafirler çok şaşırıyor" açıklaması yaptı.

GÖREVİMİZ TEHLİKE

Sosyal medya fenomenliği meslek haline geldi! İzmir polisi, sosyal medyada para ödülü vaadiyle dolandırıcılık yapan çeteye operasyon düzenledi. Aralarında fenomen Simge Barankoğlu ve Yeşim Aydın'ın da olduğu 16 kişi cezaevine gönderildi. Fenomenlerin, sahte bahis kuponlarıyla çekiliş yaptığı, kazananlardansa 'vergi ücreti' adı altında para talep ettiği belirlendi.