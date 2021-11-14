81 yaşındaki Ahmet amca o sanatı yıllardır sürdüyor (Yaşam haberleri)

İstanbul'da yaşayan 81 yaşındaki Veteriner Teknisyeni Ahmet Hamza, ömrünü adadığı tahnit sanatını 51 yıldır aralıksız sürdürüyor. Ahmet Hamza'nın Pendik'te açtığı müzede 500 farklı türün olduğu tam bin tane hayvan yer alıyor. 100 yaşındaki kaplumbağanın, 2 metrelik timsahlara kadar çok özel bir müzeyi ziyaretçilere açtı.
60 YILDA BİTMEDİ
Samsun Çarşamba Havalimanı'nda içinde bulunduğu arazi, yaklaşık 60 yıldır davalık durumda. Bir türlü sonuca ulaşılamayan dava yüzünden milyonlarca lirayı bulan kamulaştırma bedeli ise bankada bloke edilmiş olarak sahiplerini bekliyor.
KRALİYET KALPAZANLIĞI
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzenledikleri operasyonda, kalpazanlara yönelik operasyon gerçekleştirdi. Yapılan operasyon sonucu gerçeğinden ayırt edilemeyen hem para sayma cihazından hem de ultra viole ışıklarından geçen 40 bin dolar ve 7 milyon TL değerinde 500 bin adet İngiltere Kraliyet Pulu ele geçirildi.