Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    81 yaşındaki Ahmet amca o sanatı yıllardır sürdüyor (Yaşam haberleri)

    İstanbul'da yaşayan 81 yaşındaki Veteriner Teknisyeni Ahmet Hamza, ömrünü adadığı tahnit sanatını 51 yıldır aralıksız sürdürüyor. Ahmet Hamza'nın Pendik'te açtığı müzede 500 farklı türün olduğu tam bin tane hayvan yer alıyor. İşte sizler için derlediğimiz yaşam haberleri...

    En ilginç müze

    İstanbul'da yaşayan 81 yaşındaki Veteriner Teknisyeni Ahmet Hamza, ömrünü adadığı tahnit sanatını 51 yıldır aralıksız sürdürüyor. Ahmet Hamza'nın Pendik'te açtığı müzede 500 farklı türün olduğu tam bin tane hayvan yer alıyor. 100 yaşındaki kaplumbağanın, 2 metrelik timsahlara kadar çok özel bir müzeyi ziyaretçilere açtı.



    60 YILDA BİTMEDİ
    Samsun Çarşamba Havalimanı'nda içinde bulunduğu arazi, yaklaşık 60 yıldır davalık durumda. Bir türlü sonuca ulaşılamayan dava yüzünden milyonlarca lirayı bulan kamulaştırma bedeli ise bankada bloke edilmiş olarak sahiplerini bekliyor.



    KRALİYET KALPAZANLIĞI
    İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzenledikleri operasyonda, kalpazanlara yönelik operasyon gerçekleştirdi. Yapılan operasyon sonucu gerçeğinden ayırt edilemeyen hem para sayma cihazından hem de ultra viole ışıklarından geçen 40 bin dolar ve 7 milyon TL değerinde 500 bin adet İngiltere Kraliyet Pulu ele geçirildi.



        İŞİN ASLI HAPİS
        İstanbul Zeytinburnu'nda TEK'ten emekli Ahmet Can, kafası kesilerek katledildi. Cinayet zanlı olarak Aslı Yağmur ve sevgilisi Kazım Türe, yakalandı. Türe, Ahmet Can dahil 3 kişiyi öldürüp parçalara ayırmakla suçlandı ve tutuklandı. Yağmur ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Gıyabında yargılanan Yağmur hakkında müebbet hapis cezası verildi. Yıllarca kaçan Yağmur, İstanbul Sultangazi'de düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Hapse atıldı.



        'KOCA'MAN VAHŞET
        İstanbul Küçükçekmece'de Gülsüm Yarış 1 yıl önce boşandığı eşi Sedat K.'yı, çocuklarını görmesi için eve aldı. Eski koca, çıkan tartışmada silahına sarıldı. Yarış'ın kafasına ateş edip kaçtı. İki çocuk annesi, kurtarılamadı. Cinayeti haber alan genç kadının annesi Fadime ve babası Celal Yarış sinir krizi geçirdi.

        215 KİŞİ VEFAT ETTİ
        Türkiye'de dün 347 bin 426 kişiye Covid-19 testi yapıldı. 22 bin 583 kişiye tanı konuldu. 215 kişi hayatını kaybetti. 25 bin 254 kişi ise iyileşti.

        88 MİLYON DEVRETTİ
        6 ve 5+1 bilen çıkmayınca 88 milyon 502 bin 877 lira devretti. 5 bilenler 194 bin 780'er, 4 bilenler bin 941'er, 3 bilenler 128'er, 2 bilenler ise 12'şer lira alacak.

        YOK BÖYLE ASANSÖR!
        Trabzon'da         Hüseyin Kadıoğlu (71) sarp arazideki evine çıkamadı. 110 metre uzunluğunda raylı sistem yaptı. Elektrikli vagonla ulaşımını sağlayan Kadıoğlu, "Misafirler çok şaşırıyor" açıklaması yaptı.

        GÖREVİMİZ TEHLİKE
        Sosyal         medya fenomenliği meslek haline geldi! İzmir polisi, sosyal medyada para ödülü vaadiyle dolandırıcılık yapan çeteye operasyon düzenledi. Aralarında fenomen Simge Barankoğlu ve Yeşim Aydın'ın da olduğu 16 kişi cezaevine gönderildi. Fenomenlerin, sahte bahis kuponlarıyla çekiliş yaptığı, kazananlardansa 'vergi ücreti' adı altında para talep ettiği belirlendi.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Asgari ücretliye AGİ farkı geliyor
        Haberler Yaşam 81 yaşındaki Ahmet amca o sanatı yıllardır sürdüyor (Yaşam haberleri)
            SON DAKİKA