Mobilya tasarımcısı Mert Özer’den dünyaca ünlü isme 30 milyon TL’lik proje

İş ve sanat dünyasının ünlü isimleri için imza attığı projelerle adından söz ettiren mobilya tasarımcısı Mert Özer'den global anlaşma. Sosyal medyayı da aktif olarak kullanan ve yaptığı tasarımlarla ünü Türkiye sınırlarını aşan Mert Özer, dünyaca ünlü sürpriz bir sanatçı ile anlaştı. Gizlilik anlaşması nedeniyle çalışacağı sanatçıyı açıklamayan ünlü tasarımcı, dünyanın önde gelen şehirlerinden birinde bulunan 3 bin metrekarelik ofisin tasarımı için çalışmaya başladı. İlk yaptığı çizimleri ünlü isimle paylaşan Özer, "30 milyon lira bütçeli dev bir proje. Benim imza işlerimden biri olacak. Proje tamamlandığında dünyanın sayılı ofislerinden biri olacağını rahatlıkla söyleyebilirim" dedi.

PARTİ HAZIRLIKLARI ŞİMDİDEN BAŞLADI

Hem ofis hem de yaşam ve eğlence alanı olarak tasarladığı projeyi 6 ayda tamamlamayı planladıklarını belirten Mert Özer, çalışmaları 30 kişilik özel bir ekiple yürütüyor. Proje nedeniyle sık sık yurtdışına giden, diğer zamanlarda online toplantılarla her aşamayı takip eden Mert Özer, "Uzun ve zor bir proje ama bir o kadar da keyifli" dedi. Mert Özer şöyle konuştu: "Sanatçımız bana ve ekibime güveniyor. Çizimlerimizi ve fikirlerimizi kendisi ile paylaşıp aşama aşama birlikte ilerliyoruz. Sürekli olarak irtibat halindeyiz. O da biz de çok heyecanlıyız." Ünlü ismin proje tamamlandığında ofiste popüler yıldızların katılacağı özel bir parti vereceğini açıklayan Özer, isim konusunda ise ser verip sır vermedi: "Gizlilik anlaşmamız nedeniyle şimdilik bu kadar detay verebiliyorum. Ancak şunu net olarak söyleyebilirim ki hem projemiz hem de parti uzun süre konuşulacak."