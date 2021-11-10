Balıkesir’den acı haber geldi! Bir polis memuru şehit oldu

"MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN"

Olay sonrasında hastaneye gelen Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş ise gazetecilere yaptığı açıklamada, "Faillerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. İnşallah en kısa zamanda alırız. İki erkek, bir kadın olmak üzere üç şüpheli şu anda gözaltında." dedi.

Bu arada şehit polis Güngör'ün cenazesinin Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildiği öğrenildi.