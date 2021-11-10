Balıkesir’den acı haber geldi! Bir polis memuru şehit oldu

Balıkesir'in Havran ilçesinde, şüphelileri kovalayan ekipteki polis memuru, zanlıların açtığı ateş sonucu şehit oldu.
Alınan bilgiye göre, Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, içinde uyuşturucu madde bulunduğu değerlendirilen 35 AAE 965 plakalı otomobili takibe aldı.
Edremit-Havran ilçesi girişi yakınında polis ekiplerince durdurulmak istenen aracın sürücüsü ikazlara uymayarak Havran ilçesi Ebubekir Mahallesi istikametine devam etti.
Mahalle içinde araçtan inerek yaya şekilde kaçmaya başlayan şüphelilerin, kovalamaca esnasında polislere ateş etmesi sonucu, Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliğinde görevli polis memuru Abdülkadir Güngör (30) ağır yaralandı.
Güngör, kaldırıldığı Edremit Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen şehit oldu.
Olay sonrasında Osman B, Eray Y. ve ismi öğrenilemeyen bir kişiyi gözaltına alan ekipler, aynı otomobille kaçan diğer şüphelileri de yakalamaya çalışıyor.
VALİLİĞİN AÇIKLAMASI
Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamada, Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik biriminde görevli ekibin, Havran ilçesinde narkotik bir olayı takip ettiği esnada 18.10 sıralarında silahlı saldırıya uğradığı belirtildi.
Açıklamada, saldırı sonucu yaralanan polis memuru Abdülkadir Güngör'ün sevk edildiği Edremit Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen şehit olduğu kaydedildi.