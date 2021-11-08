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    Kidstagram: Size ve çocuklarınıza güzel bir anı | 8 Kasım 2021

    Takvim Gazetesi yazarı Lütfi Albayrak'ın Kidstagram isimli bugünkü köşesinde sizlerden gelen fotoğraflar yayınlandı. İşte 8 Kasım 2021 tarihli Kidstagram köşesinden kareler...

    Lütfi Albayrak
    Kidstagram

    KIDSTAGRAM isimli köşemizde Pazar ve pazartesileri çocuklarımızın fotoğrafı yer alıyor. Eğer siz de çocuğunuzun fotoğrafını bu köşede görmek istiyorsanız; Eğlenceli bir fotoğrafını lutfi.albayrak@takvim.com. tr'ye anne adı, baba adı ve çocuklarınızın adını yazıp gönderin size ve çocuklarınıza güzel bir anı kalsın.

    Fatma Songül Avara Öztabak ile Murat Öztabak'ın fıstıkları Arsima Öztabak...

    Suna ile Serkan Topal'ın yakışıklısı Alaz Kaan Topal...

    Alim ve Ebru Şimşek 'in kızı Miray ve oğlu Eymen...

    Cansu Gültekin ile Ahmet Gültekin'in yakışıklıları Mert Eli ve Yigit Hamza.

    Esma ile Hüseyin Sıcak'ın yavruları Duha ve Taha...

    Nesrin ile Hakan Cevizci'nin güzeli Meryem Cevizci...

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    Haberler Yaşam Kidstagram: Size ve çocuklarınıza güzel bir anı | 8 Kasım 2021
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