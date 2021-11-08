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    • Yaşam
    • 08.11.2021 11:34
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    • 08.11.2021 12:22
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    Kayseri'de kamyonetle çarpışan yolcu otobüsü evin duvarına çarptı: 1 ölü, çok sayıda yaralı var

    Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde yolcu otobüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 1'i ağır 12 kişi yaralandı. Evin duvarına çarparak duran otobüsteki yolcular, otobüsün camları kırılarak kurtarıldı. Haberin detayları...

    İHA
    Kamyonetle çarpışan yolcu otobüsü eve daldı!

    Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde yolcu otobüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 1'i ağır 12 kişi yaralandı. Evin duvarına çarparak duran otobüsteki yolcular, otobüsün camları kırılarak kurtarıldı.

    Edinilen bilgiye göre, ilçede bulunan Niğde-Kayseri Karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında, henüz sürücüsünün ismi öğrenilemeyen yolcu otobüsü ile Bayram Çakır idaresindeki kamyonet çarpıştı. İçerisinde 21'i yolcu 3'ü personel 24 kişinin bulunduğu yolcu otobüsü, çarpmanın etkisiyle yol kenarındaki bir evin duvarına çarparak durabildi.

    İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye sevk edildi. Kamyonet sürücüsü Bayram Çakır, olay yerinde hayatını kaybederken, kamyonette bulunan A.K. ile yolcu otobüsündeki 11 kişi yaralandı.

        Yaralılar sevk edilen ambulanslar ile çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Otobüsün içerisinde mahsur kalan yolcular da camlar kırılarak dışarı çıkartıldı.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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