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    • Yaşam
    • 08.11.2021 21:55
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    • 08.11.2021 22:39
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    Karabük'te feci kaza! Kamyonda sıkışan sürücüyü AFAD kurtardı

    Karabük'te geri dönüşüm atıkları toplama aracı ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralanırken, kamyonette sıkışan sürücü AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

    Feci kaza! Kamyonda sıkışan sürücüyü AFAD kurtardı

    Karabük'ün Safranbolu ilçesinde geri dönüşüm atıklarını toplama aracı ile kamyonetin kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Kamyonette sıkışan sürücü, AFAD ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.


    Edinilen bilgiye göre, kaza akşam saatlerinde Barış Mahallesi Göztepe Caddesi'nde meydana geldi. Bostanbükü yönüne giden Emre Kabaran yönetimindeki 34 YS 293 plakalı atık toplama aracı, karşı yönden gelen Hüseyin Erdoğan'ın kullandığı 37 RE 171 plakalı kamyonetle kafa kafaya çarpıştı.

    İhbar üzerine olay yerine AFAD, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada araç içerisinde sıkışan sürücü Kabaran, sağlık, itfaiye ve AFAD ekiplerinin uzun uğraşları sonucu sıkıştığı yerden kurtarıldı.

    Kazada sürücüler ile birlikte kamyonette bulunan yabancı uyruklu Muneer Dawood Hamdi (37) yaralandı. İlk müdahaleleri sağlık görevlilerince olay yerinde yapılan 3 yaralı, ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle kısa süre ulaşıma kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden açıldı. Polis kazayla ilgili incceleme başlattı.

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