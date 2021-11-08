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    • Yaşam
    • 08.11.2021 22:08
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    • 08.11.2021 22:08
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    İzmir'in Ödemiş ilçesinde evinde kaçak tabanca yapan kişiye polis baskını

    İzmir Ödemiş'de evinde kuru sıkıdan kaçak tabanca yapan şahsa operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda çok sayıda tabanca ele geçirlidi. İşte haberin tüm detayları...

    İHA
    İzmir’de kaçak silah operasyonu

    İzmir'in Ödemiş ilçesinde kuru sıkıdan bozma tabanca yapan şahıs düzenlenen operasyonla yakalanırken, evde çok sayıda ruhsatsız tabanca ele geçirildi.



    Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, A.T. adlı şahsın evinde kuru sıkıdan bozma tabanca yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler, bugün gündüz saatlerinde şüphelinin evine düzenlediği baskında 8 adet ruhsatsız tabanca, 10 adet şarjör, 182 adet fişek, çok sayıda namlu ucu açmak için kullanılan törpü, matkap, ravya, zımpara taşı gibi teknik malzemeler ile atış denemesi için deneme çuvalı içerisinde 400 adet çekirdek ve 109 boş kovan ele geçirdi.



    EMNİYETTTEKİ İŞLEMLER SÜRÜYOR
    Gözaltına alınan şüpheli A.T.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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    Haberler Yaşam İzmir'in Ödemiş ilçesinde evinde kaçak tabanca yapan kişiye polis baskını
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