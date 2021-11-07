Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 07.11.2021 23:56
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 07.11.2021 23:56
    ABONE OL

    Konya'da iki grup arasında silahlı kavga: 2 ölü, 3 yaralı

    Konya'da aralarında husumet bulunan 2 grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmasının büyümesiyle, 2 grup arasında silahlı çatışma yaşandı. İşte haberin tüm detayları...

    DHA
    Konya’da silahlı kavga: 2 ölü, 3 yaralı

    Konya'da aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada İsmet Toker ve kardeşi Bayram Toker öldü, 3 kişi yaralandı.



    Olay, saat 19.20 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Işıklar Mahallesi Duranbey Sokakta meydana geldi. Daha önce aralarında husumet bulunan iki grup arasında belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma tabancaların kullanıldığı silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada İsmet Toker, kardeşi Bayram Toker, Mustafa B. ve Burak B. ile kimliği belirlenemeyen 1 kişi yaralandı.


    YARALILAR ARAÇ VE AMBULANSLARLA HASTANEYE KALDIRILDI
    Yaralı 5 kişi araç ve ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan İsmet Toker Meram Tıp Fakültesinde, kardeşi Bayram Toker ise Başkent Üniversitesi Konya Uygulama ve Araştırma Hastanesinde doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Diğer yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

        Başkan Erdoğan’dan Akşener ve Türkkan’a tepki!
        Haberler Yaşam Konya'da iki grup arasında silahlı kavga: 2 ölü, 3 yaralı
            SON DAKİKA