Tekirdağ'da davul zurnalı doğum yaptılar (Yaşam haberleri)

Tekirdağ'da Levent Buğra ve Tuğçe Vartemel çifti yeni doğan bebeklerini Trakya oyun havası eşliğinde kucaklarına aldı. Çiftin müzisyen arkadaşı Ahmet Çelik, odada davuluyla oyun havası çaldı. Yaşanan bu anın videosu, sosyal medyada ilgi gördü. Baba Levent Buğra Vartemel, müziğin, oyun havasının verdiği enerjiyle mutlu olması için bebeklerine davul dinlettiklerini söyledi. Vartemel, "Video çok güzel tepkiler aldı. Evladımın neşeli bir hayatı olur inşallah" dedi.

POLİSİN DİKKATİ ALTINLARI KURTARDI

Adana'da polis, devriye sırasında, bir kuyumcuda yüklü miktarda altın bozduran 3 kişiden şüphelendi. Yaklaşık 1 kilogramlık altının kaynağı konusunda çelişkili açıklama yapan Onur D. ve eşi Merve D. ile arkadaşları Recep Y. gözaltına alındı. Merve D.'nin üzerinde 15 çeyrek altın daha bulundu. 500 bin liralık altınların Aydın'da kendisini emniyet müdürü olarak tanıtan kişi tarafından dolandırılan İkbalİsmail B. çiftine ait olduğu belirlendi.

BİR TALİHLİYE 246 BİN LİRA

10 bilen bir kişi, 246 bin lira kazandı. 9 bilenler 3 bin 261'er lira, 8 bilenler 243'er lira, 7 bilenler 45'er lira, 6 bilenler 8'er lira, hiçbir numarayı bilemeyenler ise 7'şer lira alacak.

YÜZÜNE KEZZAP ATARIM!

Ankara'da R.Ç.'nin (43), kendisine boşanma davası açan 2 çocuğunun annesi E.Ç.'yi (39), kızını tatile götürme bahanesiyle gittiği evinde darbetti. E.Ç., uzaklaştırma kararı aldırdığı eşinin kendisini ölümle tehdit ettiğini anlattı: 'Yüzüne kezzap atarım, ayağına sıkarım, sakat kalırsın, seni yaşatmam' diye defalarca tehdit etti. Korkuyorum.

DEHŞETE DUŞÜRDÜ

Düzce'de Afganistan uyruklu A.N, Uğur Ay'ı (36) 13 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Tutuklanarak cezaevine gönderildi. A.N., keşifte olayı anlattı. Cinayeti işledikten sonra duş alıp cesedi banyoya taşıdığını anlatan A.N., kıyafetlerini değiştirip evi terk ettiğini söyledi. A.N, Uğur Ay ile arasında borç meselesi olduğunu söyledi.

KAN KARDEŞ!

Kocaeli'de birlikte iş yapan Güven (37) ve Gökhan Kayacan (47) kardeşler, 10 gün önce işlerini ayırmaya karar verdi. Ancak anlaşmazlık çıktı. İki kardeş arasında. önceki gece saat 02:00 sularında Hasan Tahsin Caddesi üzerinde çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Gökhan, silah ile ağabeyi Güven Kayacan'ı öldürüp kaçtı. Zanlı, polis tarafından yakalandı. Ağabeyi, Derince'ye bağlı Çınarlı Köyünde toprağa verildi.

2500 YILLIK HÜZÜN

İzmir'deki Kuzey Ege Otoyolu'nun Menemen kesimindeki inşaatı sırasında rastlanan antik kent mezarlıklarında eşsiz buluntular gün yüzüne çıkıyor. Savaşçı mezarlarındaki en önemli eserlerden olan ve milattan önce 5. yüzyılda kabartma şeklinde yapılmış kadın maskları, restorasyon çalışmaları sonrası İzmir Arkeoloji Müzesinde sergilenmeye başlandı. Müze Müdürü Hünkar Keser, "Ölüm her zaman ayrılık, acı getirir. Bu masklarda eşinden ayrıldığına çok üzülen kadınlar var. Onunla birlikte gitmek istiyor ama gidemediği için bir maskla ölümden sonra da eşine eşlik ediyor" dedi.

GÜVENLİ GÖSTERİŞ

Diamond Crypto'nun VIPN Black modeli, bir kez daha dünyanın en pahalı telefonu seçildi. Sadece 5 adet üretilen ve Forbes listesinde bulunan iş adamlarının çocuklarına satılan bu özel telefonun fiyatı 300 bin dolar (2 milyon 900 bin lira). Birkaç pırlantanın olduğu bu özel telefon, güvenlik konusunda da eşsiz. Şirket, birçok Diamond Crypto siparişlerini ise geri çevirdi.

YOK DANA NELER!

Osmaniye'de görenleri şaşkına çeviren bir olay yaşandı. 2 danayı ahırına götürmek isteyen kişi, kamyonet bulamadı. Daha sonra kendi binek otomobiline iki danayı sığdırabileceğine karar verdi. Başardı da. 2 dana ile birlikte 12 kilometrelik mesafeyi giden adamın bu dahiliği objektiflere yansıdı. Sosyal medyada da bu kare büyük ilgi gördü.

BÜYÜK TOSUN KÜÇÜK TOSUNU SATTI

Çiftlik Bank'ın kurucusu "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın, savcılıkta 5 saat ifade verdi. Aydın, kardeşi Mehmet Aydın'ın talimatları doğrultusunda hareket ettiğini belirterek, "Tüm mağdurlara karşı o sorumludur. Eğer bir suç işlendiyse bunu kardeşim yapmıştır" ifadelerini kullandığı öğrenildi. Sorgusunun ardından mahkemeye sevkedilen Fatih Aydın, cezaevine gönderildi.

BILLDİĞİN TEHLİKE!

Covid-19 salgınını yıllar önce açıklayan Microsoft'un kurucusu Bill Gates, yine korkuttu. Gates, Londra merkezli düşünce kuruluşu Policy Exchange'de konuşurken, biyoterörizme dikkat çekti. Çiçek hastalığına işaret eden Gates, "Ya bir biyoterörist 10 havalimanına çiçek hastalığı taşıdıysa. Dünya buna nasıl tepki verir? Dünyamız bugün karşı karşıya kalınandan çok daha riskli bir biyoterörizimle tanışabilir. Buradan tüm hükümetlere sesleniyorum. Gelecekteki pandemileri ve muhtemel biyoterörizmi önlemek için araştırma ve geliştirme için fon sağlayın. Bu fonlara hep destek olun. Çünkü geleceğimiz büyük risk altında olabilir" dedi.

KEDİ KIZ

İngiliz Kelly Walker, Antalya'da iki kediye rastladı. Almak istedi ama güçlükle karşılaştı. Ev için biriktirdiği 14 bin Sterlin'i harcadı. Yanında götürmeyi başardı.