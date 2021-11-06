Böyle canilik görülmedi! Beyoğlu’nda 23 yaşındaki Zehra Meraklı’yı felç eden dayak

"PSİKOLOJİK OLARAK HEPİMİZ ÇOK YIPRANDIK ÇÜNKÜ CANİCE BİR SALDIRI"

Zehra Meraklı'nın ablası Büşra Meraklı ise, "Ben olayı gördüğümde başka biri darp ediliyor sandım ve nasıl kafasında tekmeler ile zıpladığını gördüm. İnsani olarak ayırmaya gittim. Kardeşim olduğunu gördüm. Ben kurtarmak için koşturduğumda o kaçtı zaten. Bizim en mutlu günümüz zehir oldu resmen. Kendi yüzümden olmuş gibi hissettim sonuçta bizim için düzenlenen bir yemekti onun vicdan azabı vardı ve kardeşimi koruyamadığımı düşündüm hep.