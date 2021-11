Steakman Fırat Can Kimdir?

Steakman Fırat Can, hizmet sektöründe bulunan bir isimdir. Mesleğe küçük yaşlarda başlamış ve alanında deneyim sahibi olmuştur. Kısa sürede çok yol kat eden Can, markasının ismiyle anılan bir restoran kurmuştur. Halihazırda bu restoranda misafirlerini ağırlamakta ve sektördeki çalışmalarını sürdürmektedir.

KÜÇÜK YAŞLARDA BURSA'DA BİR MEZBAHADA ÇALIŞMAYA BAŞLADI

Mesleğe 15 yaşında başlayan Steakman Fırat Can, Bursa'da bir mezbahada sektörle ilgili deneyim kazanmıştır. Kasap ustalarıyla birlikte çalışmalarını sürdüren ve bilgi birikimini arttırma şansı elde eden Can, hayaline kavuşmak adına sektörde yer aldı.

Bu nedenle oldukça küçük bir yaşta çalışmaya başlamış, bulunduğu ortamda kendini geliştirmek için önemli adımlar atmıştır. Uzun süre kasaplarda çalışan Can, kasaplık mesleğini detaylı bir şekilde öğrenme şansı elde etmiştir. Bursa'dan İstanbul'a geçerek çalışmalarını bu şehirde sürdürdü.

PEK ÇOK ÜLKEDE ET ÜZERİNE EĞİTİMLER ALDI

Yurt dışı seyahatleri, markasının gelişimine katkıda bulundu. Kendini geliştirmek isteyen Fırat Can, pek çok ülkede et üzerine eğitimler aldı.

Eğitime katkıda bulunan ülkeler, şu şekildedir:

Hollanda-Amsterdam ve Den Haag

Almanya-Düsseldorf

Ukrayna-Odessa

Ürdün-Amman

Irak-Sülemani

Arnavutluk-Tiran

Suudi Arabistan-Riyadh

Sektör ile ilgili çeşitli eğitimler alan Fırat Can, bilgi birikimi ve deneyimini kullanarak kendi markasıyla anılan restoranı İstanbul'da kurdu. Farklı lezzetleri bir araya getirdiği restoranı, ünlü kişilerce de ilgi görmektedir.

İSTANBUL VELİEFENDİ VE BAHÇEŞEHİR GÖLET'TE KENDİ MARKASIYLA ANILAN RESTORANI AÇTI

Restoran sahibi Fırat Can, küçük yaşlardan itibaren edinmiş olduğu deneyimleri, hayalini gerçekleştirmek için kullandı. Bu bağlamda İstanbul Veliefendi ve Bahçeşehir gölet'te Steakman olarak adlandırılan restoranı kurdu. Geleneksel lezzetlerle farklı tatları bir araya getirmeye çalıştığı restoranı, birçok insanın ilgisini çekmektedir.

Ortağı olduğu Steakman Şirketi kapsamında bulunan et markasını Avrupa'ya da taşımayı hedefleyen ünlü restoran sahibi, bu alanda da çalışmalarını sürdürmektedir. Can, yaptığı açıklamalarda Steakman'ın bir dünya markası haline geleceğinin altını çizmiştir. Daha önce yaptığı yurt dışı seyahatlerin hem markası hem de kendisi için çok önemli uğrak noktaları olduğunu da belirtmiştir. Fırat Can, halihazırda İstanbul Bahçelievler'de bulunan restoranında misafirlerini ağırlamakta ve onlara özel lezzetler sunmaktadır.