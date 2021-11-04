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    • Yaşam
    • 04.11.2021 18:57
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    • 04.11.2021 19:27
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    Samsun Çarşamba'da iki kişi arasında bıçaklı kavga! 1 kişi bacağından yaraladı

    Samsun'un Çarşamba ilçesinde iki kişi arasında yaşanan kavga kanlı bitti. Henüz kavganın sebebi bilinmezken, çıkan tartışmanın büyümesiyle E.F., A.D. tarafından bacağından bıçaklanarak yere yığıldı. Olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından ilk müdahalenin yapılmasıyla Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

    İHA
    Samsun Çarşamba’da bıçaklı kavga: 1 yaralı


    Samsun'un Çarşamba ilçesinde çıkan kavgada bıçaklanan 1 kişi yaralandı. Olay, Çarşamba ilçesi Çay Mahallesi Süleymanpaşa Caddesi üzerinde yaşandı.

    Edinilen bilgiye göre, A.D. ve E.F. arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine A.D., E.F.'yi bacağından bıçakladı. Aldığı bıçak darbeleriyle yere yığılan ve yaralanan E.F. olay yerine gelen 112 ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


    OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR
    Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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    Haberler Yaşam Samsun Çarşamba'da iki kişi arasında bıçaklı kavga! 1 kişi bacağından yaraladı
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