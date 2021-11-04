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    • Yaşam
    • 04.11.2021 09:05
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    • 04.11.2021 09:18
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    İstanbul'da korku dolu anlar! Beline çarşaf bağladıkları çocuğu üçüncü kattan sarkıttılar

    İstanbul Esenyurt’ta anahtarını evde unutan aile komşusundan yardım istedi. Sorumsuz komşu beline çarşaf bağladığı oğlunu 3. kattan aşağı saldı. Çevredeki vatandaşların "Atla atla" diye tempo tuttuğu o korku dolu anlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

    İHA
    Küçük çocuğu balkondan sarkıttılar

    Olay, geçtiğimiz Salı günü akşam saatlerinde İstiklal Mahallesi'nde yaşandı. Anahtarlarını 2. kattaki evlerinde unutan aile, üst kattaki komşularından yardım istedi. Sorumsuz komşu ise çareyi oğlunun beline çarşaf bağlayıp aşağıya sarkıtmakta buldu. 3. kattan bir alt kattaki evin balkona atlayan çocuğa şans eseri hiçbir şey olmazken olayı izleyenler çocuğa "Atla atla" diye tempo tuttu. Yaşanan o korku dolu anlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

    Küçük çocuğu balkondan sarkıttılar


    "İNSAN KENDİ ÇOCUĞUNU BÖYLE RİSKE ATMAMALI"
    Olayın yaşandığı mahallede market işletmecisi olan Recep Kazanç, "Bizim bu oturduğumuz sokakta bir ailenin anahtarı evde kaldı. Üst komşusundan anahtarı almaları için yardım istediler. Üst komşusu ise kendi çocuğuna çarşaf bağlayarak, yukarıdan alt komşusunun balkonuna sarkıttı. Böylece küçük çocuk anahtarı içeriden açarak dışarıda kalan ailenin içeri girmesine sağladı. Yani son derece riskli bir şey yaptıkları. Daha iyi çözümler bulunması gerekirdi. Çilingir çağırmak veya itfaiye çağırmak gibi şeyler varken, insanın kendi çocuğunu bu şekilde riske atması son derece saçmalık" dedi.

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    Haberler Yaşam İstanbul'da korku dolu anlar! Beline çarşaf bağladıkları çocuğu üçüncü kattan sarkıttılar
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