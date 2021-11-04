Hüseyin Şentürk, 50 yıllık eşini ve kızını silahla katletti (Yaşam haberleri)

Aydın'da zeytin ticaretiyle uğraşan Hüseyin Şentürk (71), 3 yıl önce iflas etti. Evin icradan satılmaması için tapusunu damadının üzerine yaptırdı. Geri almak için boşanma aşamasındaki 50 yıllık eşi Huriye Şentürk'le (71) konuşmaya gitti. Barışmak istemeyince cinnet getirdi. Karısı ile kızı Sevda Şentürk'ü (49) tabancayla vurarak öldürdü. Ardından ise intihar etti. CEYHAN TORLAK.

EYMEN'İN KATİLİ YAKALANDI

İstanbul Sultangazi'de Eymen Ahmet Avcı (8), 2 ay önce evinin balkonundan düğün kalabalığını seyrederken başına gelen kurşunla öldü. 2 aydır aranan katilin damadın ağabeyi Hatip T. olduğu belirlendi. Zeytinburnu'da gözaltına alınan T, öldürülmekten korktuğu için kaçtığını söyledi. Katil, tutuklandı.

BİR YİĞİT GİTTİ

Samsun'da ortaokulu birinci sınıf öğrencisi Yiğit Benzer (11), 13 gün önce COVID-19'a yakalandı. Doktorların çabası sonucu, hastalığı atlattı. Taburcu edildikten sonra evde yeniden rahatsızlandı. Kaldırıldığı hastanede tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Küçük çocuğun kalp krizi nedeniyle öldüğü açıklandı.

DEDENİN SON DUASI

Tuncelili 90 yaşındaki Alevi dedesi Hüseyin Erdoğan, İstanbul'da bir akraba düğününe katıldı. Sahnede genç çift için dua ederken birden fenalaştı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan dede, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Tunceli Yeniköy'de son yolculuğuna uğurlandı.

DEMİR YUMRUK

Antalya'da bulaşıkçılıkla başlayıp aşçılıkla devam ettirdiği işini bırakan Hasan Demir (25), babasının kuzeninin tavsiyesiyle başladığı kick boksa başladı. Kısa sürece kendini geliştirip İrlanda'da 2020 yılında düzenlenen Kick Boks Dünya Kupası'na katıldı. 81 kiloda şampiyon olan Demir, "İçimdeki hırstan dolayı spora devam etme kararı aldım. Aşçılığı da seviyordum ama spor aşkım ağır bastı. Tüm çabam bayrak ve ülkemiz için" diye konuştu.

FORMA KRİZİ

Çiftlik Bank sanığı Fatih Aydın, Türkiye'ye getirildi. Üzerindeki Fenerbahçe forması tartışmanın fitilini ateşledi. Sarı-Lacivertli taraftarlar tepki gösterdi. Emniyet'ten ise özür geldi: Kasıt veya art niyetli yaklaşım söz konusu değil...

PIRMAKLA GÖSTERİLEN BAŞARI

Bursalı Irmak Çavun, ABD'deki fantastik oyun çizme yarışmasına katıldı. Büyük ödülü alan ilk Türk olmayı başardı. Ailesiyle birlikte Los Angeles'a gidip ödül törenine katıldı. Hayalini açıkladı: Amacım kendi oyun şirketimi kurmak.

HAYDAR CAN!

Ankara'da Haydarcan Kılıçdoğan, tacize uğrayan iki genç kızı kurtardı. Ancak tacizciler tarafından bıçaklandı. Baba Nurettin Kılıçdoğan'ın sözleri herkesi ağlattı: Ne mutlu ki böyle bir çocuk büyütmüşüm, duyarlı bir evlat yetiştirmişim.

83 MİLYON DEVRETTİ

6+Joker bilen çıkmayınca 83 milyon 655 bin lira devretti. 5+1 ve 5 bilen de olmadı. 4 bilenler 3 bin 157'şer lira, 3 bilenler 114'er lira, 2 bilenler ise 11'er lira alacak.

BİR TALİHLİYE 567 BİN LİRA

5+1 bilen bir kişi, 567 bin lira kazandı. 5 bilenler 6 bin 919'ar, 4+1 bilenler 229'ar, 4 bilenler 44'er, 3+1 bilenler 14'er, 3 bilenler 7'şer, 2+1 bilenler 6'şar, 1+1 ve 0+1 bilenler 3'er lira alacak.