'Uygunsuz mesaj' cinayeti! Annesine mesaj atan köylüsünü öldürdü!

Sivas'ın Suşehri ilçesinde Yusuf İslam D.(19) annesine telefon mesajı attığı gerekçesiyle tartıştığı köylüsü Yasin Yılmaz'ı (28) öldürdü.
'UYGUNSUZ MESAJ' İDDİASI
Olay, saat 17.30 sıralarında Suşehri ilçesi Camili köyünde meydana geldi. İddiaya göre Yusuf İslam D., aynı köyde yaşayan Yasin Yılmaz ile köy muhtarı Kadir Duran'ın evinde oldukları sırada annesine telefondan uygunsuz mesaj gönderdiği gerekçesiyle tartıştı.
SİLAHLAR ÇEKİLDİ
İddiaya göre tartışma sırasında Yasin Yılmaz'ın tabancasını çekmesi üzerine Yusuf İslam D. üzerindeki tabancayı çıkartarak ateş açtı.
YILMAZ HAYATINI KAYBETTİ
Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Yasin Yılmaz olay yerinde hayatını kaybetti.