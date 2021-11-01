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    • Yaşam
    • 01.11.2021 21:06
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    • 01.11.2021 21:38
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    'Uygunsuz mesaj' cinayeti! Annesine mesaj atan köylüsünü öldürdü!

    Son dakika haberleri... Sivas'ta 'uygunsuz mesaj' cinayeti işlendi. Yusuf İslam D.(19) annesine telefon mesajı attığı gerekçesiyle tartıştığı Yasin Yılmaz'ı (28) tabanca ile vurarak öldürdü.

    DHA
    ’Uygunsuz mesaj’ cinayeti!

    Sivas'ın Suşehri ilçesinde Yusuf İslam D.(19) annesine telefon mesajı attığı gerekçesiyle tartıştığı köylüsü Yasin Yılmaz'ı (28) öldürdü.

    'UYGUNSUZ MESAJ' İDDİASI
    Olay, saat 17.30 sıralarında Suşehri ilçesi Camili köyünde meydana geldi. İddiaya göre Yusuf İslam D., aynı köyde yaşayan Yasin Yılmaz ile köy muhtarı Kadir Duran'ın evinde oldukları sırada annesine telefondan uygunsuz mesaj gönderdiği gerekçesiyle tartıştı.

    SİLAHLAR ÇEKİLDİ
    İddiaya göre tartışma sırasında Yasin Yılmaz'ın tabancasını çekmesi üzerine Yusuf İslam D. üzerindeki tabancayı çıkartarak ateş açtı.

    YILMAZ HAYATINI KAYBETTİ
    Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Yasin Yılmaz olay yerinde hayatını kaybetti.

        GÖZALTINA ALINDI
        Muhtar Kadir Duran'ın ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri Yusuf İslam D.'yi gözaltına aldı. Olay yerinde Yasin Yılmaz ve şüpheli Yusuf İslam D.'ye ait 2 tabanca ele geçirildi.

        Yasin Yılmaz'ın cenazesi olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından otopsi yapılmak üzere Suşehri Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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