'Uygunsuz mesaj' cinayeti! Annesine mesaj atan köylüsünü öldürdü!

GÖZALTINA ALINDI

Muhtar Kadir Duran'ın ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri Yusuf İslam D.'yi gözaltına aldı. Olay yerinde Yasin Yılmaz ve şüpheli Yusuf İslam D.'ye ait 2 tabanca ele geçirildi.

Yasin Yılmaz'ın cenazesi olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından otopsi yapılmak üzere Suşehri Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.