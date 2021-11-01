Ümraniye'de yine bir tünel kapatma! Lüks araçlı düğün konvoyu trafiği kitledi

Ümraniye Şile Yolu Tantavi Tünelinde 30 Ekim tarihinde düğün konvoyu yaparak trafiği tehlikeye düşüren, trafik akışını engelleyen ve bu görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaşan sürücüleri yakalamak için Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekiplerince çalışma başlatıldı.
BİTMEK BİLMEYEN KONVOYLAR
Şahısların 4 ZA 5146 plakalı araç sürücüsü İsmail Ç., 34 MAK 82 plakalı araç sürücüsü Okancan Y., 41 RR 433 plakalı araç sürücüsü Yunus Emre A. ve 34 NY 2764 plakalı araç sürücüsü Mert Ö. olduğu tespit edildi.
34 ZA 5146 plakalı araç sürücüsü İsmail Ç.'ye abart egzoz maddesinden bin 339 TL , makas atmak maddesinden bin 339 TL ve taşıt yolu üzerinde duraklamak maddesinden 144 TL olmak üzere, toplam 2 bin 822 TL cezai işlem uygulandı.
41 RR 433 plakalı araç sürücüsü Yunus Emre A. 'ya abart egzoz maddesinden bin 339 TL ve taşıt yolu üzerinde duraklamak maddesinden 144 TL olmak üzere, toplam bin 483 TL cezai işlem uygulandı.
34 NY 2764 plakalı araç sürücüsü Mert Ö. 'ye taşıt yolu üzerinde duraklamak maddesinden 144 TL. , aracını diğer araçların ilerleyişine engel olacak şekilde sürmek maddesinden 144 TL olmak üzere toplam 288 TL cezai işlem uygulandı. 34 MAK 82 plakalı araç sürücüsü Okancan Y. 'ye taşıt yolu üzerinde duraklamak maddesinden 144 TL ve trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan ve Yönetmelikte gösterilen diğer kurallara uymamak maddesinden 144 TL olmak üzere toplam 288 TL cezai işlem uygulandı.