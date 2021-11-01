Ümraniye'de yine bir tünel kapatma! Lüks araçlı düğün konvoyu trafiği kitledi

Ayrıca konvoy esnasında trafik akışını engelledikleri ve çevreye rahatsızlık verecek şekilde araç kullandıkları tespit edilen 34 JOP 97, 34 TB 156, 34 DVP 120, 34 PC 2604 ve 34 E 3666 plakalı araçlara da taşıt yolu üzerinde duraklamak maddesinden 144 TL, aracını diğer araçların ilerleyişine engel olacak şekilde sürmek maddesinden 144 TL ve saygısız ve tedbirsizce araç kullanmak maddesinden 144 TL olmak üzere, 432'şer TL cezai işlem uygulandı. Düğün konvoyuna katılarak trafiği engelleyen toplam 9 adet araca ilgili maddelerden toplam 6 bin 897 TL trafik idari para cezası uygulanmış oldu.

ÜMRANİYELİLER SİTEMLİ

Ümraniye'de 24 Ekim tarihinde Alemdağ Caddesindeki tünel girişini otomobilleriyle kapatarak araç üzerinde dans eden sürücüler E.Y., S.Ö. ve Y.M.'e bin 8'er Lira cezai işlem uygulanmıştı.