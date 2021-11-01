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    • Yaşam
    • 01.11.2021 15:47
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    • 01.11.2021 15:59
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    Eşini 4 yerinden bıçakladı tekme tokat dövdü! Tekirdağ'da sokak ortasında kadına şiddet

    Tekirdağ Çerkezköy'de dün sabaha karşı Emirhan Kaval ile eşi G.K. isimli kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. İkilinin kavgası kısa sürede sokağa taşarken, cani adam karısını yolun ortasında 4 yerinden bıçaklayıp tekme tokat dövdü. Olay sonrasında gözaltına alınan koca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    4 yerinden bıçakladı tekme tokat dövdü! Yer: Tekirdağ

    Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, Emirhan Kaval (35), tartıştığı eşi G.K.'yi (34), sokak ortasında 4 yerinden bıçaklayıp, tekme tokat dövdü. G.K. hastanede tedaviye alınırken, Emirhan Kaval ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olay anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.



    Olay, dün sabaha karşı Çerkezköy ilçesi Cengiz Topel Caddesi'nde meydana geldi. Bir lokantada yemek yiyen Emirhan Kaval ile eşi G.K. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

    Lokantadan çıkan G.K., otomobillerinin başında beklerken, yanına koşarak gelen eşi tarafından bıçaklandı.

    Aldığı darbelerle yere düşen G.K., eşine engel olmaya çalıştı. Emirhan Kaval, yere düşen G.K.'ye bu kez tekme tokat vurmaya başladı. Olayı gören kişinin yanlarına gelmesi üzerine Emirhan Kaval, saldırısına son verdi.



        İhbar üzerine bölgeye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi vücuduna 4 bıçak darbesi isabet eden G.K.'yi Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan G.K.'nin hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.



        Bu arada olay anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polisin gözaltına aldığı Emirhan Kaval, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Emirhan Kaval'ın ifadesinde, eşinin kendisini aldatmakla suçladığını söyleyerek, "Kıskançlık yapıyordu. Olay gecesi de yemek yerken tartıştık. Sinirlerime hakim olamadım. Çok üzgünüm" dediği öğrenildi.

        4 yerinden bıçakladı tekme tokat dövdü! Yer: Tekirdağ

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        Haberler Yaşam Eşini 4 yerinden bıçakladı tekme tokat dövdü! Tekirdağ'da sokak ortasında kadına şiddet
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