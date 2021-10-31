Scooter kullanan şahıs iki günde iki ceza yedi

"DAHA PAHALIYA PATLADI"

İstanbul'da yapılan scooter denetimlerinde iki günde iki ceza yediğini söyleyen Türkmenistan uyruklu Merdan Matiyev, "Toplu taşıma kullanmamak için scooter aldım, daha pahalıya patladı gerçekten. Bu nedir yani? İki günde bir ceza yiyorum. Ben hiç anlamadım. Kuralları kimse anlatamıyor. Şu an 314 lira ceza yedim" şeklinde konuştu.