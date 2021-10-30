Hasta çocuk için markete koyulan yardım kumbarası çalındı! Mahalleli öfkeli...

Yaşanan hırsızlık olayı sonrası konuşan mahalle sakinlerinden Yeliz Mengü Kaya, "Mahallemizde yaşayan bir ailemizin hasta çocuğu var. Bizler de yardım amaçlı markete kumbara koymuştuk. Maalesef bu kumbara market sahibinin diğer müşterilerle ilgilendiği sırada bir başka kişi tarafından çalındı. Kumbarada biriken parayı almak için geldiğimizde çalındığını öğrendik. İnsanlık bu seviyeye mi düştü? Diyecek başka bir sözüm de yok. Çocuğun ailesi de olayı duyunca çok şaşırdı ve üzüldüler. Bu konuda insanlarımızın biraz daha duyarlı olmalarını istiyorum" diye konuştu.