Yüzsüz hırsız! Çaldığı eşofmanla mağazanın önünden geçti! Yakayı ele verdi





Olayı anlatan iş yeri sahibi Hasret B., "Dün biz kasada yemek yediğimiz esnada bir kadın 2 eşofmanımızı kontrol ederek almış. Bize de bunu karşı komşumuz söyledi, müşterisi olduğu için bize haber verememiş. Biz de kameralardan baktık. Yüz ifadesini iyice aklıma kazıdım. Bugün de buradan geçti. Çaldığı eşofman altını giyerek buradan geçti. Görünce yakaladım, biraz bağırdım ve polise teslim ettim" dedi. Hasret B., caddede sürekli hırsızlık olaylarının meydana geldiğini de kaydetti.