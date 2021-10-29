Suriye sınırında 29 Ekim coşkusu

Kilis Valisi Recep Soytürk, Garnizon ve 1'inci Hudut Alay Komutanı Piyade Kıdemli Albay Salih Aru, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, AK Parti Kilis Milletvekilleri Mustafa Hilmi Dülger, Ahmet Salih Dal ile birlikte Valilik bahçesinde tebrikleri kabul etti. Buradaki programın sona ermesinden sonra Cumhuriyet Meydanındaki etkinliğe geçildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.
Kilis Valisi Recep Soytürk yaptığı konuşmada, 19 Mayıs 1919'da başlayan Milli Mücadelenin, Büyük Zaferle noktalanmasını takiben, büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, 29 Ekim 1923 tarihinde "Türk Milletinin tabiat ve şiarına en uygun idare, Cumhuriyet idaresidir" diyerek Cumhuriyeti ilan ettiğini belirterek, "En büyük miras ve vazgeçilmez bir ulusal değer olan Cumhuriyetimizin 98'inci yıldönümünü hep birlikte büyük bir coşku ve gururla kutluyoruz.
Şanlı tarihimizin en büyük ve kapsamlı çağdaşlaşma hamlesi olan Cumhuriyet, getirdiği yenilikler ve atılımlarla bilime, akılcılığa ve özgür düşünceye dayalı çağdaş Türkiye'nin mayasını oluşturduğu gibi, azmin, kararlılığın, fedakârlığın, birlik beraberlik ve egemenliğin sembolü olmuş, Türk insanının ufkunu genişletmiş, ekonomik, sosyal ve siyasal yaşantımıza ivme kazandırmıştır.