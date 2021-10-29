Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 29.10.2021 13:34
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 29.10.2021 13:34
    ABONE OL

    Suriye sınırında 29 Ekim coşkusu

    Kilis’te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı. Suriye sınırında bulunan Kilis’te, önceki yıllara oranla yoğun katılımının yaşandığı Cumhuriyet Bayramı etkinliğinde, resmi geçit töreni sırasında ağlayanlar oldu.

    Suriye sınırında 29 Ekim coşkusu

    Kilis Valisi Recep Soytürk, Garnizon ve 1'inci Hudut Alay Komutanı Piyade Kıdemli Albay Salih Aru, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, AK Parti Kilis Milletvekilleri Mustafa Hilmi Dülger, Ahmet Salih Dal ile birlikte Valilik bahçesinde tebrikleri kabul etti. Buradaki programın sona ermesinden sonra Cumhuriyet Meydanındaki etkinliğe geçildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.



    Kilis Valisi Recep Soytürk yaptığı konuşmada, 19 Mayıs 1919'da başlayan Milli Mücadelenin, Büyük Zaferle noktalanmasını takiben, büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, 29 Ekim 1923 tarihinde "Türk Milletinin tabiat ve şiarına en uygun idare, Cumhuriyet idaresidir" diyerek Cumhuriyeti ilan ettiğini belirterek, "En büyük miras ve vazgeçilmez bir ulusal değer olan Cumhuriyetimizin 98'inci yıldönümünü hep birlikte büyük bir coşku ve gururla kutluyoruz.



    Şanlı tarihimizin en büyük ve kapsamlı çağdaşlaşma hamlesi olan Cumhuriyet, getirdiği yenilikler ve atılımlarla bilime, akılcılığa ve özgür düşünceye dayalı çağdaş Türkiye'nin mayasını oluşturduğu gibi, azmin, kararlılığın, fedakârlığın, birlik beraberlik ve egemenliğin sembolü olmuş, Türk insanının ufkunu genişletmiş, ekonomik, sosyal ve siyasal yaşantımıza ivme kazandırmıştır.

        Bu itibarla, Milletimizin şanlı tarihindeki en önemli dönüm noktalarından birisi olan Cumhuriyetimizin 98'inci yıldönümü gurur ve heyecanla idrak ettiğimiz, coşkusunu en derin duygularla yaşadığımız bu günlerde, inanıyoruz ki; Hem Cumhuriyet değerlerimizin bütünlüğü hem de birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma içerisinde hareket etme gayretimiz her türlü zorluğun ve zorbalığın üstesinden gelinmesini sağlayacaktır. Asırlar boyunca bir hayli nifak oyunlarını bozarak vatan ve millet bütünlüğü yolunda kararlı adımlarla yürüyen bu kutlu millet, Cumhuriyetle birlikte müreffeh bir seviyeye erişme çabasını "Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur" düsturuyla bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada sürdüreceği şüphesizdir" dedi.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        BioNTech olana da yapılacak! Yerli aşıda önemli çalışma
        Haberler Yaşam Suriye sınırında 29 Ekim coşkusu
            SON DAKİKA