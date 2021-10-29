Suriye sınırında 29 Ekim coşkusu

Bu itibarla, Milletimizin şanlı tarihindeki en önemli dönüm noktalarından birisi olan Cumhuriyetimizin 98'inci yıldönümü gurur ve heyecanla idrak ettiğimiz, coşkusunu en derin duygularla yaşadığımız bu günlerde, inanıyoruz ki; Hem Cumhuriyet değerlerimizin bütünlüğü hem de birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma içerisinde hareket etme gayretimiz her türlü zorluğun ve zorbalığın üstesinden gelinmesini sağlayacaktır. Asırlar boyunca bir hayli nifak oyunlarını bozarak vatan ve millet bütünlüğü yolunda kararlı adımlarla yürüyen bu kutlu millet, Cumhuriyetle birlikte müreffeh bir seviyeye erişme çabasını "Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur" düsturuyla bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada sürdüreceği şüphesizdir" dedi.