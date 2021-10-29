Balon balığı tebliğinde önemli değişiklik: Avlayanlara ödeme yapılacak

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü'nün Süveyş Kanalı'ndan geçerek Akdeniz'e göç eden en tehlikeli tür ve zehri siyanürden 1200 kat daha güçlü balon balığı popülasyonunun azaltılması amacıyla başlattığı satın alma kampanyasında şu ana kadar beklenen sonuçlara ulaşılamadı.
3 YILDA 16.5 MİLYON BALON BALIĞI HEDEFİ
Mayıs ayında Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren, Balon Balığı Avcılığının Desteklenmesine İlişkin Karara göre balon balığının benekli türünden 500 bine kadar avlayanlara tanesine 5 lira, diğer türlerini avlayanlara ise 5 milyona kadar tanesine 50 kuruş ödeme yapılıyor. 2021, 2022 ve 2023 yıllarını kapsayan tebliğe göre, yıllık 5,5 milyon olmak üzere, toplamda 16,5 milyon balon balığının ekosistemden çıkartılması hedefleniyor.
10 İLDE 64 ALIM NOKTASI
İlk defa 2020 yılında başlatılan uygulamada sadece Akdeniz illeri yer alırken, bu yılki uygulamaya Ege illeri de eklendi. Akdeniz ve Ege'ye kıyısı olan 10 il destek kapsamına alındı. Tebliğ kapsamında Adana, Antalya, Aydın, Balıkesir, Çanakkale, Edirne, Hatay, İzmir, Mersin ve Muğla illerinde balıkçı barınakları ve tarım ilçe müdürlükleri aracılığıyla 64 alım noktası oluşturuldu.