Balon balığı tebliğinde önemli değişiklik: Avlayanlara ödeme yapılacak





TEBLİĞ DEĞİŞİYOR

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü'nce, Balon Balığı Avcılığının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ'de değişiklik için çalışma başlatıldı. Balıkçıların 2020 yılında olduğu gibi balon balığı avına rağbet göstermelerini sağlamak için, yeniden kuyruk alımı uygulaması hayata geçirilecek. Bu konuda tebliğde yapılacak değişikliğin ise kasım ayı içinde yürürlüğe girmesi ve balon balığı avcılığının artması hedefleniyor.



23 BİN TL'YE YAKIN ÖDEME

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü verilerine göre, temmuz ayından bugüne kadarki süreçte destek kapsamında, balıkçılar tarafından avlanan ve teslimi yapılan toplam 5 bin 66 balon balığı karşılığında, 23 bin TL'ye yakın ödeme yapıldı. Tebliğ kapsamındaki Akdeniz ve Ege denizlerine kıyısı olan 10 ilden Edirne, Balıkesir ve Çanakkale dışındaki 7 ilden alım gerçekleşti.