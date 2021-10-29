29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda hangi yollar kapatılacak? İşte İstanbul'da trafiğe kapalı yollar

ANKARA'DA TRAFİĞE KAPATILACAK OLAN YOLLAR

Programlar kapsamında, 28 Ekim Perşembe günü saat 23.00'ten itibaren Atatürk Bulvarı (Kuğulu Kavşağı-Ulus Meydan arası) ile bulvara açılan tüm cadde ve sokaklar, Ulus'a gidiş istikametine göre tek şeritli olarak trafiğe kapatılacak.