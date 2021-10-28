112 Acil Çağrı Merkezi'ni 1000 kez arayıp, 10 bin asılsız mesaj atan şüpheli cezaevine gönderildi

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aynı numara tarafından sürekli olarak 112 Acil Çağrı Merkezi'nin arandığı ihbarı üzerine harekete geçti.
EVİNE OPERASYON
Çağrı merkezini bir süredir bin defa arayan ve 10 bin mesaj atan kişinin bulunması için çalışma başlatan ekipler, şüphelinin kimliğini belirleyerek adresine operasyon düzenledi.
Gözaltına alınan S.K. adlı erkek, emniyetteki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Vatandaşların acil durumlarda tek bir numaradan 112'den yardım isteyebildikleri, "112 Acil Çağrı Merkezleri" ülke genelinde yaygınlaştırıldı. 112 Acil Çağrı Merkezleri'nin yaygınlaştırılmasıyla birlikte 3 ayda 31 milyon 964 bin 196 çağrı karşılandı.
60 MİLYONA YAKIN ÇAĞRI ASILSIZ
Vatandaşların acil durumlarında aradıkları 112 Çağrı merkezlerine gelen aramaların yarısından fazlasını aslısız çağrılar oluşturdu. 2020 yılında 88 milyon 341 bin 131 çağrı alınırken, bu çağrıların 59 milyon 720 bin 69 asılsız oldu. Asılsız çağrıları; telefon denemek, yemek siparişi vermek isteyenlerin yanı sıra izolasyonda dışarı çıkabilir miyim diye arayanlar oluşturdu.
4 YABANCI DİLDE ÇAĞRI KARŞILANIYOR
11 bin 478 personel ile 7/24 saat esasına göre hizmet veren 112 Acil Çağrı Merkezlerinde, Türkçe dışında dört yabancı dilde çağrı karşılanıyor.
Merkez, konuşma dilleri haricinde işitme engelli vatandaşlara işaret dilinde 112 Engelsiz uygulamasıyla acil çağrı hizmeti veriyor.
VEFA SOSYAL DESTEK GRUPLARI 112 ACİL ÇAĞRI İLE YÖNLENDİRİLDİ