Asker uğurlama cezayla bitti





Araçların engeli nedeniyle trafik bir süre durdu. Müzik eşliğinde konfetilerle oynayan gençler daha sonra araçlarına binerek yolu trafiğe açtı. Bunun üzerine harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü polis ekipleri yolu kesen gençleri yakalamak için yaptıkları çalışma sonunda araçların plakalarını tespit etti. Araç sürücüsü O.A. ve beraberinde yolu kapatarak oyun oynayanların B.A., N.A. ve O.Ç. olduğu belirlendi.