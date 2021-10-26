Mucizenin adı Mutlu Kaya ablasıyla ilgili acı gerçeği ilk kez açıkladı: Kadere bak!





Evde ablası Songül Kaya'nın büyük desteği ile tek başına mücadele eden Mutlu yaşama tutunmayı bildi. Azmi, hayata olan sevgisi ve yeniden şarkı söylemek için büyük mücadele ortaya koyan Mutlu Kaya, aradan geçen aylardan sonra tek başına ayağa kalkıp kısa adımlar atmaya başladı.



ADIM ATMAYA BAŞLADI

Herhangi bir hastane ve uzmandan tedavi desteği almadan yaşama olan sevgisiyle yeniden ayağa kalkan Mutlu Kaya, ortaya koyduğu mücadelesiyle tüm kadınlara örnek oluyor. Sabah'ta yer alan habere göre, Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde ailesiyle birlikte yaşayan Mutlu Kaya, uzun bir aradan sonra ilk kez konuştu. Hayatını karartan bir olay yaşadığını anımsatan Mutlu Kaya, "Herkesin 'ölecek' diye düşündüğü ben hastanelerde aylarca süren tedavinin ardından ve benim ortaya koyduğum yaşama mücadelesiyle hayata tutundum. Ama o günden sonra hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını biliyordum."