Serhat Ergin: “Sosyal medyada sandığımızdan fazla zaman harcıyoruz”

Çağımızın en büyük icadı olan internet ile birlikte yaygınlaşan ve kullanıcı sayısı gün geçtikçe artan sosyal medya uygulamaları son zamanlarda daha da popüler olmaya devam ediyor. Herkesin elinde bulunan akıllı telefonlar ile internete bağlanmanın çok kolay olduğu günümüzde sosyal medya kullanmayanların sayısı neredeyse yok denecek kadar azaldı.

Bu konuya dikkat çeken Serhat Ergin "İnternetin bu kadar yaygınlaşması ve hızlanması ile birlikte sosyal medyanın bu denli çok kullanılması tabi ki kaçılmaz oldu. Çevremde neredeyse herkesin sosyal medya hesabı bulunuyor. Sosyal medya bazı kişiler için sadece eğlence ve vakit geçirme aracı olarak kullanırken kimi kullanıcılar için ise bir ticari işletme amacı olarak da kullanılabiliyor. Kısacası sosyal medyada her kesimden insanı bulabilmek mümkün oluyor." diyerek açıklama yaptı.

Serhat Ergin, "Sosyal medyada neredeyse günümüzün çoğunu geçiriyoruz. Ama bu durum bazı zamanlarda aşırıya kaçabiliyor. Neredeyse günün üçte birini internet başında sosyal medyada geçirmek kişiyi daha agresif ve daha asosyal yaptığı bazı çalışmalar ile kanıtlanmış durumda. Bu sebep ile hem fiziksel sağlık hem de ruhsal sağlık açısından kişilerin sosyal medyada geçirdiği zamana kısıt koyması gerekmektedir. Hangi uygulama olursa olsun sosyal medyada zaman geçirirken daha dikkatli olmalıyız. Gerçek hayat ile bağları koparmadan hareket etmeliyiz diye düşünüyorum. Bunun için en etkili yöntem bana göre günün belli saatleri arasında sosyal medya kullanmak olacaktır. Böylelikle hem sosyal medyada işlerimizi halledebilir hem de çok fazla zaman geçirmenin önüne geçebilir." diyerek sosyal medya kullanıcılarına faydalı tavsiyelerde bulundu.