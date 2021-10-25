Marmara'da karaya oturan römorköre yardıma giden bot alabora oldu!

Marmara Denizi'nde Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında karaya oturan römorköre yardıma giden halat taşıma botu sert hava koşulları nedeniyle alabora oldu.
Olay, bugün Şarköy ilçesinin Mürefte Mahallesi açıklarında meydana geldi. Ayazbey isimli römorkör, henüz bilinmeyen nedenle saat 15.30 sıralarında Mürefte Limanı açıklarında karaya oturdu.
YARDIMA GİDEN BOT ALABORA OLDU
Römorkörde bulunanların yardım istemesi üzerine bölgeye halat taşıma botu sevk edildi. Römorkörü kurtarma çalışmaları sırasında sert hava koşullarının da etkisiyle botun alabora olması sonucu içerisinde bulunan Metin Altan ile Muas Bellikli, denize düştü.
1 ÖLÜ 1 KAYIP
Durumun bildirilmesi üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler bölgeye sevk edildi. Sahil Güvenlik ekiplerince yapılan arama- kurtarma çalışmasında denize düşenlerden Metin Altan'ın cansız bedenine ulaşıldı.