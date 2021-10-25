Marmara'da karaya oturan römorköre yardıma giden bot alabora oldu!

YARDIMA GİDEN BOT ALABORA OLDU

Römorkörde bulunanların yardım istemesi üzerine bölgeye halat taşıma botu sevk edildi. Römorkörü kurtarma çalışmaları sırasında sert hava koşullarının da etkisiyle botun alabora olması sonucu içerisinde bulunan Metin Altan ile Muas Bellikli, denize düştü.