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    Kidstagram: Size ve çocuklarınıza güzel bir anı | 25 Ekim 2021

    Takvim Gazetesi yazarı Lütfi Albayrak'ın Kidstagram isimli bugünkü köşesinde sizlerden gelen fotoğraflar yayınlandı. İşte 25 Ekim 2021 tarihli Kidstagram köşesinden kareler...

    Lütfi Albayrak
    Kidstagram

    KIDSTAGRAM isimli köşemizde her gün çocuklarımızın fotoğrafı yer alıyor. Eğer siz de çocuğunuzun fotoğrafını bu köşede görmek istiyorsanız; Eğlenceli bir fotoğrafını lutfi.albayrak@takvim.com.tr'ye anne adı, baba adı ve çocuklarınızın adını yazıp gönderin size ve çocuklarınıza güzel bir anı kalsın.

    Elif ile Ramazan Bakırhan'ın minnoş kızları Reyyan İnci ve Meryem Aysima...

    Berrak ile Yunus Türkmen'in yakışıklısı Yusuf Efe Türkmen...

    Büşra ile Bahadır Türe'nin yavruları Beren Türe...

    Rukiye ile Özgür Tarkan'ın yakışıklısı Ömer Akif Tarkan...

    Çınar ile Samet Çetin'in yakışıklısı Uraz Ali Çetin...

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    Haberler Yaşam Kidstagram: Size ve çocuklarınıza güzel bir anı | 25 Ekim 2021
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