Kidstagram: Size ve çocuklarınıza güzel bir anı | 25 Ekim 2021

KIDSTAGRAM isimli köşemizde her gün çocuklarımızın fotoğrafı yer alıyor. Eğer siz de çocuğunuzun fotoğrafını bu köşede görmek istiyorsanız; Eğlenceli bir fotoğrafını lutfi.albayrak@takvim.com.tr'ye anne adı, baba adı ve çocuklarınızın adını yazıp gönderin size ve çocuklarınıza güzel bir anı kalsın.

Elif ile Ramazan Bakırhan'ın minnoş kızları Reyyan İnci ve Meryem Aysima...

Berrak ile Yunus Türkmen'in yakışıklısı Yusuf Efe Türkmen...

Büşra ile Bahadır Türe'nin yavruları Beren Türe...

Rukiye ile Özgür Tarkan'ın yakışıklısı Ömer Akif Tarkan...

Çınar ile Samet Çetin'in yakışıklısı Uraz Ali Çetin...