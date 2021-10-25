İntihar ettiği bildirilen kadınının sır perdesini kızı aydınlattı!

Ardahan'da geçen ay intihar ettiği öne sürülen Özlem C.'nin kızları, annelerinin babaları Sezgin C tarafından öldürüldüğünü iddia etti. Özlem C.'nin yakınları tarafından çekilen videoda, 14 yaşındaki Büşra C., "Babam cebinde bıçak saklıyordu. Biz de kapıyı açmaya çalışıyorduk. Arkamızı dönünce babamın bıçağı anneme saplamış olduğunu gördük. Sonra Bilge yengem geldi, bizi uyardı 'Bıçaklanma olayını ve anne babanızın kavga ettiklerini polislere söylemeyin. Babanızın yaptığını söylemeyin, annenizin intihar ettiğini söyleyin' dedi, biz de korktuk" dedi.

Özlem C'nin ağabeyi Harun Kulu "Kız kardeşim evliliğinin her günü hemen hemen şiddet ve küfürlere maruz kaldı. Ben ayrılmasını söyledim. Kızkardeşim çocukları için boşanmadı. Ama canından oldu. Adam katil ama cezaevinde yatmadı" dedi. Bu ifade üzerine, soruşturmanın yeniden başlayabileceği bildirildi.