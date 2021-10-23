Afyonkarahisar'da 'fuhuş' vaadiyle 40 bin lira dolandırıcılığa 5 tutuklama

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Afyonkarahisar'da sosyal medya aracılığıyla gerçekleştirilen dolandırıcılık suçlarıyla ilgili araştırma yaptı.
Polisin istihbarat çalışması sonrası A.K. (31), E.K. (27) ve H.H.K.'nin (22), Erenler Mahallesi'nde, sosyal paylaşım sitelerinden kadın ismiyle hesap açtığı, hesaplara internetten bulduğu kadınların fotoğrafını koyduğu ve bu hesaplar üzerinden erkeklerle irtibat kurduğu tespit edildi. Şüphelilerin, telefon görüşmesiyle Erenler Mahallesi'nde belirledikleri adrese çağırdığı kişilerin paralarını, kadınlarla birlikte olma vaadiyle dolandırdığı tespit edildi.
37 KİŞİ DOLANDIRILDI
Polis ekiplerinin araştırmasında 3 şüphelinin yanı sıra M.Ö. (26), M.G. (27), A.Y. (17) ile M.A.Ç.'nin (19) benzer yöntemle sosyal medyada bağlantı kurdukları erkeklerin paralarını, kadınlarla birlikte olma vaadiyle dolandırdığı belirlendi. Sosyal medyada sahte hesap açan 7 şüphelinin, 37 kişiyi dolandırdığı ve 40 bin lira kazanç sağladığı tespit edildi.