Afyonkarahisar'da 'fuhuş' vaadiyle 40 bin lira dolandırıcılığa 5 tutuklama





EŞ ZAMANLI OPERASYONDA 7 KİŞİ YAKALANDI

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, 19 Ekim günü saat 06.00 sıralarında eş zamanlı düzenlediği operasyonda, 8 adreste 7 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda suç delilleri ve dijital materyaller ele geçirildi.



Şüphelilerden H.H.K.'nin evindeki aramada 18 uyuşturucu madde kapsülü, M.A.Ç.'nin evinde 57 adet 9 milimetre fişek bulundu. Suçta kullanılan cep telefonlarına el koyulurken, 7 şüpheli de Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. Afyonkarahisar 1'inci Sulh Hakimliği'nce M.A.Ç. ve A.Y adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, A.K., E.K., M.Ö., H.H.K. ve M.G. tutuklanarak Afyonkarahisar Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.