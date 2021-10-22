Ölümle tehdit eden kocası otomobilinin camlarını kırdı! Yaşadığı dehşeti anlattı: Babam seni öldürür

Olay, 20 Ekim'de Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Fatma Çalışkan, 2 çocuğunu almak için gittiği okulda geçen yıl boşandığı Mustafa O. ile karşılaştı. Çalışkan, çocuklarını araca bindirerek kapılarını kilitledi. Bu sırada otomobilin kapısını açmaya çalışan Mustafa O. aynı zamanda tehditler savurdu.
Kapıyı açamayınca sinirlenen Mustafa O. aracı tekmeleyip camlarını kırdı. Mustafa O., bölgedeki polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polis merkezine götürülen Mustafa O. ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Çalışkan ise can güvenliğinin olmadığı belirterek Mustafa O. hakkında uzaklaştırma kararı talep etti.
'KIRIK CAM PARÇALARINI YÜZÜME FIRLATTI'
Fatma Çalışkan, yaklaşık bir yıl önce boşandığını ancak bu süre zarfında eski eşi tarafından sürekli tehdit edildiğini söyledi. Dışarı da sürekli Mustafa O. tarafından yolunun kesildiğini belirten Çalışkan, eski eşinin canına kastettiğini söyledi. Mustafa O.'nun aracını tekmeleyip camlarını kırdıktan sonra parçalarını yüzüne fırlatıldığını öne süren Çalışkan, şöyle konuştu: