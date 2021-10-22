Ölümle tehdit eden kocası otomobilinin camlarını kırdı! Yaşadığı dehşeti anlattı: Babam seni öldürür

'OĞLUM, BABAM SENİ ÖLDÜRÜR DIŞARI ÇIKMAYALIM DİYOR'

Olayın ardından çocuklarının çok korktuğunu dile getiren Çalışkan, 4 yaşındaki oğlu Mehmet Fatih'in kendisine 'babam seni öldürür, dışarı çıkmayalım' dediğini belirtti. Çalışkan, "Oğlum, bugün korkudan okula gitmedi. Şu anda normalde okulda olması gerekiyordu. 'Anne babam seni öldürür dışarıya çıkmayalım' diyor. Aracım da şu anda kullanılabilecek halde değil. Evdeyim, çıkamıyorum. Devletimizden sesimi duymalarını istiyorum. Çünkü bu olay, ilk değil. İlk uzaklaştırma, şikayetim değil. Yine ilk zararı ve hasarı da değil. Daha kötü şeyler yaşanmadan bu olayın önüne geçilmesi gerekiyor" diye konuştu.