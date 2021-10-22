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    • Yaşam
    • 22.10.2021 08:38
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    • 22.10.2021 08:38
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    "Dedemde Osmanlı altını var" diyerek dolandırdılar! Yer: Manisa

    Manisa Gölmarmara'da "Dedemde 120 Osmanlı altını var" diyerek bir kişiyi dolandırmak isteyen 2 şüpheli ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı. Şüpheliler gözaltına alınırken, polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

    Dedemde Osmanlı altını var diyerek dolandırdılar

    Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde "Dedemde 120 Osmanlı altını var" diyerek bir kişiyi dolandırmak isteyen 2 şüpheli suçüstü yakalandı. Salihli'nin Çökelek Mahallesi'nde yaşayan E.A.(52), kendisini arayan ve Fatih olarak tanıtan bir kişinin "Dedemde 120 tane Osmanlı altını var" diyerek Gölmarmara ilçesinde buluşmak istediğini söyledi. Kendisini pazarcı olarak tanıtan kişiden şüphelenen E.A, durumu polise bildirdi. Polis, bunun üzerine Gölmarmara ilçesine giden E.A'yı takibe aldı. Polis, Gölmarmara ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi'nde A.S.(67) ve B.D.'yi (43) 120 sahte Osmanlı altını ile suçüstü yakaladı. 2 şüpheli gözaltına alınırken, konuyla ilgili çalışmanın devam ettiği belirtildi.

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    Haberler Yaşam "Dedemde Osmanlı altını var" diyerek dolandırdılar! Yer: Manisa
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