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    Aleyna Ağgül’ün otopsi raporu açıklandı: Hamile değilmiş

    Sınıf arkadaşının babası tarafından tecavüze uğradıktan sonra intihar eden 18 yaşındaki Aleyna Ağgül’ün otopsi raporunda hamile olmadığı ortaya çıktı.

    Aleyna hamile değilmiş

    Iğdır'da sınıf arkadaşı Göktürk Argın'ın babası Gökhan Argın'ın tecavüzüne uğradıktan sonra 5. kattan atlayarak hayatına son veren Aleyna Ağgül'ün otopsi raporu açıklandı. Buna göre Ağgül'ün kanında 0,84 promil etanol olduğu ve beyin travmasına iç kanama nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.



    Soruşturma sırasında genç kızın hamile olduğu iddiaları üzerine yapılan araştırmada, hamile olmadığı da tespit edildi. Kent merkezinde 30 Eylül 2021'de 'Ölümümden Gökhan Argın sorumludur' yazılı not bırakan Aleyna'nın ölümüyle ilgili soruşturma başlatılmış, 7 gün sonra Argın tutuklanmıştı.

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