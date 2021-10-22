6 yıl sonra İsviçre eski konsolosunun eşine aynı ceza: 3 yıl 8 ay hapis







Bu nedenle alkollü şekilde müvekkillerimize çarpıp olay yerinde yaralı olarak bırakıp kaçan sanık aleyhine verilen bu karar trafik kazalarında verilen çoğu karardan daha nitelikli bir karar ve de diğer trafik suçları açısından da emsal niteliğindedir. Ancak tabi ki yargı alanında bu kararların alınması da yetmiyor, trafik eğitimi ve güvenliği bir devlet politikası haline gelmeli ve insanın değerinin metalden daha fazla olduğu anlaşılmalı" ifadelerini kullandı.