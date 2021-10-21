Son dakika: İstanbul Sarıyer'de takside unutulan 1 milyon 800 bin lira olayı yalan çıktı!

"SİZİN GİBİ İNSAN KALMIŞ MI DİYE KONUŞTU"

Yani 'sizin gibi insan kalmış mı' diye konuştu. Hatta bir miktar para teklif etti, almadım ben kesinlikle almadım. Bizim taksilerde genelde böyle şeyler kalıyor. Arkadaşlar duyarlı olsun. Yani helal kazansın." şeklinde konuştu.

GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Ancak yaşanan bu olayın taksicilerin imajını düzeltmek için çektiği kurgu bir video olduğu ortaya çıktı.