Son dakika: İstanbul Sarıyer'de takside unutulan 1 milyon 800 bin lira olayı yalan çıktı!

İstanbul Sarıyer'de bir taksici tarafından çekilen görüntülerde; yolcunun araçta, içinde 1 milyon 800 bin lira olan valizi unuttuğu ve bu valizin sahibine geri verdiği söylendi.
Taksiciler, çantayı sahibine teslim etti ancak görüntülerde paralar gösterilmedi.
Demirören Haber Ajansı'nın servis ettiği haberde; valiz sahibi, "Çantamı kaybetmiştim. Arkadaşlar çantamı bulmuş. Eksiksiz bütün eşyalarım içinde. 300 bin lira burada, 150 bin dolar da burada. Kendisine teşekkür ediyorum. Tüm taksici arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bu iyiliği yaptıkları için, kısa zamanda parayı buldular, kendilerine minnettarım." dedi.
Yaşanan bu olay sonrası duraktaki taksiciler peş peşe açıklamalar yaparak, 'İnsanlığın ölmediğini' söyledi.
"ALMANCIYMIŞ KENDİSİ"
Taksi durağı yöneticisi Orhan Aydoğdu, "Tutanakla parayı kendisine teslim ettim. Teşekkür etti gitti. Ne iş yaptığını bilmiyorum. Almancıymış kendisi. Adam bayağı kendinden geçmiş, kendini kaybetmiş bir durumdaydı. Parayı görünce yani çanta bulununca adam bayağı bir ferahladı. Çok teşekkür etti.