İstanbul'da yola çıkacaklar dikkat! Trafik haritası kıpkırmızı | YOL DURUMU

İstanbulunun çilesi bitmek bilmiyor. Mesai saatinin sona ermesi ile trafik adeta durma noktasına geldi.

HEM YOLLAR HEM DURAKLAR DOLDU

Kentte D-100 kara yolu ve TEM otoyolunun bazı noktalarında, ana arterler ve caddeler ile bağlantı yollarında trafik ağır seyrediyor. İşinden çıkıp evine gitmek isteyen vatandaşlar ise toplu taşıma araçları ve duraklarda yoğunluk oluşturuyor.