Gasp etmek istediği genci darbetti bekçiyi bıçakladı: Çek abi hatıra kalır

GÜLEREK, "YANLIŞLIKLA OLDU, ÇEK HATIRA KALIR" DEDİ

İlk olarak Aksaray Polis Merkezi Amirliğine götürülen yabancı uyruklu Habib Ghorbanı daha sonra sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine getirildi.

Burada polis ekiplerince acile alınan Habib Ghorbanı gazetecilerin neden bıçakladın sorusuna gülerek, "Yanlışlıkla oldu. Çek abi hatıra kalır" diye umursamazca cevap verdi. Sağlık kontrolünde geçirilen şüpheli daha sonra ifadesi alınmak üzere Aksaray İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.



Gasp edilmeye çalışılan Emre Can K. isimli genç ise polis merkezine getirildiği sırada, "Adamlar bizi gasp etmeye çalıştı, bekçiler zor kurtardı. Adamlar bizden para istedi. Nedeni mi var?" dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.