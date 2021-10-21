Gasp etmek istediği genci darbetti bekçiyi bıçakladı: Çek abi hatıra kalır

Aksaray'da bir vatandaşı gasp etmek isterken bekçiyi gören yabancı uyruklu şahıs önce gasp etmek istediği vatandaşı darp edip sonra da olaya müdahale eden bekçiyi bıçaklayarak yaraladı.
GENÇTEN PARA İSTEDİ
Olay, Kılıçaslan Mahallesi Bediüzzaman Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Habib Ghorbanı (16) isimli yabancı uyruklu şahıs cadde üzerinde yaya olarak giden Emre Can K. (20) isimli genci durdurarak para istedi.
Gencin parası olmadığını söylemesi üzerine cebindeki bıçağı çıkartarak genci "Bıçaklarım" diye tehdit eden Habib Ghorbanı genci darp etti
BEKÇİLERE SALDIRDI
Bu sırada devriye gezen mahalle bekçileri olayı fark ederek şahısların yanına gitti. Bekçilerin geldiğini fark eden Habib Ghorbanı elindeki bıçakla bekçilere saldırdı. Saldırı esnasında şahsı etkisiz hale getirmek isteyen mahalle bekçisi Süleyman Bozkuş (28) elinden aldığı bıçak darbesiyle yaralandı. Diğer bekçi ve anons üzerine olay yerine kısa sürede intikal eden polis ekipleri şahsı etkisiz hale getirerek yakaladı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralı bekçiye ilk müdahaleyi olay yerinde ambulans içinde yaptı. Ardında bekçi ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılırken elinde oluşan derin bıçak yarasına dikiş atıldığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.