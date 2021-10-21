21 Ekim Koç dolunayı nedir? Koç dolunayının burçlara etkisi nedir? Koç, Oğlak, Terazi, Yay, İkizler, Başak burcu dolunay etkisi 2021!

Koç burcunda gerçekleşecek olan bu Dolunay, öfke patlamaları konusunda dikkatli olmamızı istiyor. Koç burcu ani sinirlenen zaman zaman ise öfkesine yenilen bir burç olduğu için, bu Dolunay'ın teması krizlerden oluşuyor.

Her burç bazı etkiler alacak ancak birebir etki alıp almayacağınızı öğrenmek için doğum haritanıza bakmanız gerekiyor. Eğer yüzeysel olarak burçları ele alırsak; Koç, Terazi, gibi öncü dediğimiz burçları daha fazla etkileyecek.

DOLUNAY NEDİR?

Dolunay kelime anlamı olarak; Ay'ın tam bir daire şeklinde ve dünyaya doğru dönük olan hali için kullanılmaktadır.

Astrolojik olarak ise bir nevi bitiş ve kapanma, tamamlanma dönemlerine işaret eder.

Hayatınızda sizi üzen, zarar veren şeylerin bitme ve tamamlanma dönemi anlamına gelmektedir.

Koç burcunda gerçekleşecek olan bu dolunay, zorlayıcı etkiler barındırıyor. Bu dolunayın bize vermek istediği mesaj sakinliğin kıymetini anlamak üzerine olacaktır.