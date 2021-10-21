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    • Yaşam
    • 21.10.2021 08:12
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    • 21.10.2021 08:12
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    21 Ekim Koç dolunayı nedir? Koç dolunayının burçlara etkisi nedir? Koç, Oğlak, Terazi, Yay, İkizler, Başak burcu dolunay etkisi 2021!

    Ekim ayının bitmesine çok az bir süre kala, koç burcunun 27 derecesinde gerçekleşecek olan Dolunay'ın etkileri yaşanıyor. Merkür retrosunun sona ermesiyle dolunay etkisi başladı. Astrologlara göre, dolunayda daha çok yengeç, terazi ve oğlaklar etkilenecek. Bu hafta alacağınız kararlara özen göstermeli ve ikili ilişkilerde fevri olmamaya dikkat etmeniz gerekiyor. Sağlık sorunları da beraberinde gelebilir. Peki, 21 Ekim Koç dolunayı nedir, etkileri ne olur? İşte Koç dolunayının burçlara etkisi!

    takvim.com.tr
    21 Ekim Koç dolunayı nedir? Koç dolunayının burçlara etkisi nedir?

    Ekim ayının sona ermesine az bir zaman kala Koç dolunayı yaşanıyor. Astrolojiyi yakından takip edenler dolunayın burçlara etkisinin nasıl olacağını merak edip araştırıyor. Peki, 21 Ekim Koç dolunayı nedir? Koç dolunayının burçlara etkisi nedir? Koç, Oğlak, Terazi, Yay, İkizler, Başak burcu dolunay etkisi 2021!

    21 EKİM KOÇ DOLUNAYI NEDİR, ETKİLERİ NE OLUR?

    Ekim ayını kapatmaya hazırlandığımız şu günlerde, Koç burcunun 27 derecesinde bir Dolunay yaşayacağız. Merkür retrosu dahil olmak üzere Jüpiter ve Satürn geri hareketlerini sonlandırdı ve ileri harekete geçti. Bu gezegenlerin ileri seyirde hareketlerine devam etmeleri olumlu anlamda yansıyacak ancak Dolunay biraz sert etkiler barındırıyor.

    Koç burcunda gerçekleşecek olan bu Dolunay, öfke patlamaları konusunda dikkatli olmamızı istiyor. Koç burcu ani sinirlenen zaman zaman ise öfkesine yenilen bir burç olduğu için, bu Dolunay'ın teması krizlerden oluşuyor.

    Her burç bazı etkiler alacak ancak birebir etki alıp almayacağınızı öğrenmek için doğum haritanıza bakmanız gerekiyor. Eğer yüzeysel olarak burçları ele alırsak; Koç, Terazi, gibi öncü dediğimiz burçları daha fazla etkileyecek.

    DOLUNAY NEDİR?

    Dolunay kelime anlamı olarak; Ay'ın tam bir daire şeklinde ve dünyaya doğru dönük olan hali için kullanılmaktadır.

    Astrolojik olarak ise bir nevi bitiş ve kapanma, tamamlanma dönemlerine işaret eder.

    Hayatınızda sizi üzen, zarar veren şeylerin bitme ve tamamlanma dönemi anlamına gelmektedir.

    Koç burcunda gerçekleşecek olan bu dolunay, zorlayıcı etkiler barındırıyor. Bu dolunayın bize vermek istediği mesaj sakinliğin kıymetini anlamak üzerine olacaktır.

        BURÇLARA ETKİLERİ

        KOÇ:

        Dolunay'ı burcunuzda ağırlamaya hazırlanırken, bazı olayların kapanışını yaşayacaksınız.

        Geçmişi geride bırakmaya ve hayatınızdaki olaylarla yüzleşmeye hazır olun.

        Yeniden başlamak, daha iyisine başlamak için bazen bitirmek gereklidir...

        BOĞA:

        İş arkadaşlarınız veya işinize dair yeniliklere, sürprizlere açık olun.

        Korkularınızı yenmek ve sizi üzen kişileri geride bırakmak için ideal bir dönem.

        Korkularınızla yüzleşmekten kaçınmadığınız oranda özgürleşeceksiniz.

        İKİZLER:

        Sosyal çevreniz, arkadaş ortamınız değişiyor sevgili İkizler. Aslında bu yenilik size çok iyi gelecek. İletişim konusunda en iyi burçlardan biri sizsiniz.

        Bu değişim bu senenin yorgunluğunu üzerinizden alacaktır.

        Eğer uzun zamandır yalnızsanız, bu Dolunay ile birlikte kalbinizi aşka açmaya hazırlanın.

        YENGEÇ:

        İş ve statü konularında gözden geçirmeniz gereken şeyler var sevgili Yengeçler.

        Aile ve yuva konusunda beklenmedik gelişmeler kapınızı çalmaya hazırlanırken, imajınızı değiştirmek için harekete geçeceksiniz.

        ASLAN:

        Yurt dışı bağlantılı konular ve eğitim hayatınızda bolca yer kaplayacak.

        Bir eğitim alıyorsanız eğer tamamlama sürecine girebilirsiniz.

        Bu dönem size bolca yardım eli uzatılabilir.

        Artık yeteneklerini ortaya koyma zamanı geldi. Hazırlan,harekete geçiyorsun.

        BAŞAK:

        İş değişikliği, borçlar, alacak-verecek konuları gündemde olacak sevgili Başaklar.

        Kazanç şekliniz değişebilir, yeni teklifler kapınızı çalabilir.

        Yardım almaktan korkmayın çünkü yaşamınızı yeniden inşa ediyorsunuz.

        TERAZİ:

        Bu dolunay sizin 7. evinizde etkili olacak sevgili Teraziler.

        Evlilik, ikili ilişkiler ve ortaklıklar gündeminizde olacak.

        Bazı kalp kırıklıklarını, sizi üzen eski aşkları geride bırakma zamanı...

        Biz olmayı beceremediğiniz herkesle vedalaşmaya hazır olun.

        AKREP:

        Sevgili Akrepler; bu dönem iş yaptığınız kişilerden destek görebilirsiniz.

        Onlardan alacağınız yardımlar sizi daha iyi noktalara götürecektir.

        İş ortamınızda bazı tartışmalı durumlar olabilir. Ancak bunlara dahil olmamak sizin için faydalı olacaktır.

        Sağlığınıza özellikle baş ağrılarına dikkat edin. Yakın çevreniz ve ikili ilişkilerinizde kavgadan kaçının.

        YAY:

        Aşk hayatınızı gözden geçirmeye hazır olun Sevgili Yaylar.

        Gerçekten sorumluluk alıyor musunuz? Bu aşktan emin misiniz? Bu sene sizi oldukça yordu.

        Aralık ayındaki Güneş Tutulmasına hazırlanırken, bazı ayrılıklar yaşayabilirsiniz.

        Sosyal hayatınızı canlı tutmak için gereksiz riskler almaktan kaçının.

        İlişkinizde sorumluluk almak sizi yoruyorsa; belki doğru kişi değildir.

        OĞLAK:

        Üstlerinizle problem yaşayabilirsiniz sevgili Oğlaklar.

        İş hayatınızda biraz daha sakin kalmayı öğrenmeye çalışın.

        Ev, aile çocuklarla ilgili konular gündeme gelebilir. Bir taşınma ve yer değişikliği söz konusu olabilir.

            KOVA:

            İletişim, arkadaşlar ve kardeşlerle ilgili konular gündeminize gelecek.

            Yeni bir eğitime başlayabilir ya da kısa seyahatler yapabilirsiniz.

            Arkanızdan iş çevirenler ortaya çıkabilir. Ancak siz cesur olup, onlarla yüzleşmek için çoktan hazırsınız.

            BALIK:

            Mali krizler ve kayıplar olabilir sevgili Balıklar.

            Yeni bir çevrenin kapısını aralarken, para kaybına karşı dikkatli olun.

            Maddi-manevi değerlerinizi gözden geçirme zamanı.

            Gerçekten nerede mutlu olduğunuzu bulmak için harekete geçin.
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            Haberler Yaşam 21 Ekim Koç dolunayı nedir? Koç dolunayının burçlara etkisi nedir? Koç, Oğlak, Terazi, Yay, İkizler, Başak burcu dolunay etkisi 2021!
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