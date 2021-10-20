Küçükçekmece’de korkutan yangın: Bin metrekare alan küle döndü

Yangın, saat 04.00 sıralarında Küçükçekmece Halkalı Mahallesi Pembegül Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, içerisinde kafeterya ve kütüphanenin bulunduğu yaklaşık bin metrekarelik gençlik lokalinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.