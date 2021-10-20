Hapiste çürüyecekler! 18 yaşındaki Eda Nur Kaplan'ın ölümündeki 2 şüpheli hakkında karar

Eda Nur Kaplan'ın ölümüyle ilgili soruşturma tamamlandı. Türkiye'yi sarsan olay 31 Temmuz'da yaşandı. Ankara'da yaşayan 18 yaşındaki Eda Nur Kaplan, bir eğlence kulübünde tanıştığı Yusuf Güzelyurt ve Mehmet Ardıçoğlu'nun cinsel istismarına uğradı. Şikayetine rağmen şüpheliler tutuklanmayınca 15. kattan atlayarak canına kıydı.

İki cani, ancak genç kız hayatına son verdikten sonra tutuklandı! Kaplan'ın ölümüyle ilgili soruşturma tamamlandı. Genç kıza cinsel saldırıda bulundukları iddia edilen Yusuf Güzelyurt ve Mehmet Ardıçoğlu hakkında en az 18 yıl hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede, cinsel saldırıda Eda Nur Kaplan'ın rızasının olmadığı vurgulandı. Soruşturma aşamasında ifadesine başvurulduktan sonra serbest bırakılan A.K. hakkında ise takipsizlik kararı alındı.

DİLHAN DUMANOĞLU