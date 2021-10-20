Boşanma davası değil, adeta istihbarat savaşı!

Şaşkına çeviren olay İstanbul'da yaşandı. Bir süredir evli olan Canan- Hasan B. çifti, şiddetli geçimsizlik yaşamaya başladı. Aldatıldığından şüphelenen Canan B, kocasını bilgisayarına yüklediği casus programla takibe aldı! Durumu fark eden kocaysa, eve gizli kamera yerleştirerek eşini dinlemeye başladı! Kendisine hakaret eden Canan B.'ye şiddet uyguladı. Soluğu mahkemede alan Canan B., hem boşanma hem de tazminat davası açtı. Karşı dava açan Hasan B.'yse "Casus yazılımla takip etti. Bana hakaret etti" savunması yaptı. Aile Mahkemesi, eşine şiddet uygulayan kocanın daha fazla kusurlu olduğunu belirterek çifti boşadı. Hasan B., kararın iptali için Yargıtay'a başvuru yaptı. Ancak Yargıtay 2. Hukuk Dairesi itirazı reddederek kararı açıkladı: Yerel mahkemenin kararı uygun...

HALİT TURAN

FİLM GİBİ...

Çiftin boşanma davası, ünlü Hollywood filmi Mr. And Miss Smith'e benzetildi. Filmde, iki ayrı istihbarat servisinin tetikçisi olan John ve Jane Smith'in sıradan bir evliliklerine yer verilmişti