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    • Yaşam
    • 19.10.2021 09:56
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    • 19.10.2021 09:58
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    Alevi Bektaşi Kültür Merkezi ve Cemevi'nin ses düzenini çaldı

    Aydın'ın Didim ilçesindeki Alevi Bektaşi Kültür Merkezi ve Cemevi'ne giren hırsız, polis tarafından çaldığı ses düzeni ile birlikte yakalandı. Adliyeye sevk edilen hırsız tutuklandı. Haberin detayları...

    DHA
    Cemevi’nin ses düzenini çaldı

    Edinilen bilgiye göre; Didim Yeni Mahalle sınırları içerisinde yer alan Didim Alevi Bektaşi Kültür Merkezi ve Cemevi binasında hırsızlık olayı yaşandı.

    Cemevinin arka bahçesindeki yemekhane bölümünün penceresini zorlayarak içeri girdiği belirlenen hırsızın cemevinin ses sistemi, kablolar ve mikrofonları çaldığı belirlendi.

    Cemevi sabah açan çalışanlar, hırsızlık olayını fark etmesinin ardından durumu polise bildirdi. Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkarak yaptığı çalışmada kısa sürede hırsızlığı H.P. isimli şahsın yaptığını belirledi.

    Yakalanarak göz altına alınan hırsızın emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Çalınan malzemelerde bulunarak cem evi yetkililerine teslim edildi.

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