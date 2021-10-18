SMA hastası minik Ahmet ilk adımlarını attı (Yurttan ve dünyadan haberler)

Antalya Alanya'da yaşayan Ahmet Çaltı, 2 yıl önce SMA hastalığıyla dünyaya geldi. Ailesinin maddi durumu, 2 milyon 251 bin 750 dolarlık tedavi masraflarını karşılamaya yetmedi. Bunun üzerine Türkiye el ele verdi. Başta Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu olmak üzere 83 milyon Ahmet'in tedavisi için harekete geçti.







Tedavi parası 3 ayda denkleştirildi. 6 Haziran'da ABD'ye giden Ahmet, burada gördüğü Zolgensma tedavisinin ardından 22 Eylül'de Türkiye'ye geldi. Fizik tedavi görmeye başlayan, ilk adımlarını atan hatta bisiklete bile binen Ahmet, herkesi sevindirdi. (ERDOĞAN ÖZTÜRK)





TEKNOBEST

Türkiye'nin yapay zeka tutkunu gençleri TEKNOFEST'te pek çok alanda başarıya imza attı. İzmir'deki 3 ortaokul öğrencisi, geliştirdikleri cihazla TEKNOFEST 2021'de birinci olmayı başardı. Barkın Özsoy, Bade Bereketoğlu ve Ayşe Özdemir, danışman öğretmenleri Zeynep Deniz Koçal, trafik kazalarında olay yerine ambulansın hızla gönderilmesi için Acil Yardım Çağrısı adını verdikleri bir cihaz tasarladı. Birinci oldukları cihazı bir yılda geliştirdiklerini söyleyen Bade Bereketoğlu, "TEKNOFEST'te bu anlamda çok sayıda proje vardı ve çalışmamızın birinci olması bizi çok memnun etti. Güzel bir çalışmaydı, hak ettiğimizi düşünüyorum" açıklaması yaptı.





MELEK OLDU

Sağlık çalışanları, COVİD-19'a karşı canını hiçe saydı. Onlardan biri de Konya'da görevli hemşire Melek Çolak'tı. İki doz aşısını olan 42 yaşındaki hemşire Çolak, 30 Ağustos'ta hastalandı. Durumu gittikçe ağırlaştı. 25 gün önce entübe edilen Çolak, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Dün, gözyaşlarıyla sonsuzluğa uğurlandı.







ALBİNOYA MERHEM OLDULAR

TÜRK Hava Yolları kabin ve kokpit görevlilerinin kurduğu "İyilik Dostları" Senegal'de güneşten saklanan albino hastası çocukların yaralarına merhem oldu. THY Kabin Amiri Esra Kılıç, "Dakar'daki albino çocuklarla buluştuk. Güneş kreminin hayat kurtardığına inanmak çok zor ama öyle. Çünkü başka çareleri yok" dedi.







GİTAL GEL!

Kanadalı rockçı Randy Bachman, 1976 yılında Toronto'da bir otelde 1957 yılı yapımı Gretsch marka gitarını çaldırdı. Sanatçının hayranı William Long, internette yaptığı araştırmalar sonucunda geçen ay gitarının Japonya'da olduğunu öğrendi. Ardından Bachman'la temasa geçti. Bachman, pandemi kısıtlamaları hafifletildiğinde gitarı almak için Japonya'ya gideceğini söyledi.

YÜKSEK SES CİNAYETİ

Adana'da geçtiğimiz Cuma akşamı kahvehane ve birahane işletmecisi Bahadır Serindağ ve kayınbiraderi Sabri Özgenç'i silahla vurarak öldüren emekli polis memuru Kamil Gül, "Öldürmeye kastım yoktu, alkolün etkisiyle yaptım" dedi. Tartışmanın ise yüksek sesle konuşma nedeniyle çıktığı belirlendi. Gül, tutuklandı. (Ziya RAMOĞLU)







SAHTE AJANA OPERASYON

Antalya'da yaşayan emekli doktor O.U., kendisini telefonla arayan bir kişinin (S.D.) kendini MİT Operasyon Amiri olarak tanıtıp, kimlik bilgilerinin FETÖ tarafından kopyalandığını duyması üzerine panikledi. Şüphelinin talimatı doğrultusunda bankadaki 1 milyon TL'sini çeken O.U., durumdan şüphelenince Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek şikayetçi oldu. Cumhuriyet Savcısının talimatı ile şüphelileri yakalamak için O.U. ile ortak hareket edilerek operasyona hazırlanıldı. Ekipler, O.U.'nun ikameti çevresinde yerlerini alırken, parayı almaya gelen S.D. isimli şüpheli ekipler tarafından suçüstü yakalandı.





EN GÜZEL HEDİYE

Kocaeli Kartepe'de 2004 yılında bir kamyonet içerisinde hunharca öldürülen Murat Özdemir'in katilleri izini kaybettirmişti. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nün titiz ve başarılı çalışmaları sonucunda 17 yıl sonra katil bulunup cezaevine gönderildi. Katillerin adalete teslim edilmesi en çok 17 yaşındaki kızı Kübra'yı mutlu etti. Kübra, cinayeti aydınlatılmasını sağlayan İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu'na sarılarak, "Bu hediyeyi ömrüm boyunca unutmayacağım. Harikasınız" dedi.

SAĞLIKLI KARAR

Hemoroid hastası, yakının kimliğiyle ameliyat oldu. SGK, şikayette bulundu. Yargıtay noktayı koydu: Mecbur kalmış!



YETERSİZ TAZMİNATI

Gelin R.N, ayrıldığı kocasının yatakta yetersiz olduğunu iddia etti. Yargıtay, cezayı kesti: Tazminat ödemesi gerekir.



GÜZELAVRAT ALARMI

Giresun Valiliği, uyardı: Ispanağa karışan Güzelavrat otu zehirliyor. Sakın yemeyin.