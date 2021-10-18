Muğla’da skandal olay! 15 yaşındaki kız çocuğuna teknede taciz

Taciz olaylarına bir yenisi Muğla Akyaka'da eklendi… Lüks bir tur teknesinde çalışan Meryem Güngör, başka bir teknede çalışan sadece 15 yaşındaki E.M.'nin kaptan Mustafa Kemal G. tarafından taciz edildiğini öğrendi.
Çılgına dönen Güngör, bu skandalı sosyal medya hesabından paylaştı.
Küçük kızın kendisine yardım mesajları attığını belirten Meryem Güngör, "Bu olayı sosyal medyada paylaşınca birçok kişiden benzer itiraflar aldım. Bu skandalın üstünün örtülmesine izin vermeyeceğim. Kızın ailesi olayın kapatılmasını istiyor ama küçük kız, 'Ya bir daha yaparsa' korkusu yaşıyor. 'Diğerleri gibi ölmek istemiyorum, cezasını çeksin. Bugün bana tecavüz etmeye çalışan, yarın gerçekleştirir' dediği için bu işin peşini bırakmayacağız" diye konuştu.
Mustafa Kemal G.
BULUT YAMANDAĞ
Çılgına dönen Güngör, bu skandalı sosyal medya hesabından paylaştı.
Küçük kızın kendisine yardım mesajları attığını belirten Meryem Güngör, "Bu olayı sosyal medyada paylaşınca birçok kişiden benzer itiraflar aldım. Bu skandalın üstünün örtülmesine izin vermeyeceğim. Kızın ailesi olayın kapatılmasını istiyor ama küçük kız, 'Ya bir daha yaparsa' korkusu yaşıyor. 'Diğerleri gibi ölmek istemiyorum, cezasını çeksin. Bugün bana tecavüz etmeye çalışan, yarın gerçekleştirir' dediği için bu işin peşini bırakmayacağız" diye konuştu.
Mustafa Kemal G.
BULUT YAMANDAĞ