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    Muğla’da skandal olay! 15 yaşındaki kız çocuğuna teknede taciz

    Muğla’da bir tur teknesinde çalışan Meryem Güngör, aynı iskelede başka bir teknede çalışan 15 yaşındaki kız çocuğu E.M.’nin tekne kaptanı Mustafa Kemal G.’nin cinsel saldırısına uğradığını sosyal medyadan duyurdu.

    Teknede taciz
    Taciz olaylarına bir yenisi Muğla Akyaka'da eklendi… Lüks bir tur teknesinde çalışan Meryem Güngör, başka bir teknede çalışan sadece 15 yaşındaki E.M.'nin kaptan Mustafa Kemal G. tarafından taciz edildiğini öğrendi.

    Çılgına dönen Güngör, bu skandalı sosyal medya hesabından paylaştı.




    Küçük kızın kendisine yardım mesajları attığını belirten Meryem Güngör, "Bu olayı sosyal medyada paylaşınca birçok kişiden benzer itiraflar aldım. Bu skandalın üstünün örtülmesine izin vermeyeceğim. Kızın ailesi olayın kapatılmasını istiyor ama küçük kız, 'Ya bir daha yaparsa' korkusu yaşıyor. 'Diğerleri gibi ölmek istemiyorum, cezasını çeksin. Bugün bana tecavüz etmeye çalışan, yarın gerçekleştirir' dediği için bu işin peşini bırakmayacağız" diye konuştu.


    Mustafa Kemal G.



    BULUT YAMANDAĞ
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    Haberler Yaşam Muğla’da skandal olay! 15 yaşındaki kız çocuğuna teknede taciz
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